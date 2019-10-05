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День учителя: Зеленский провел встречу с педагогами (Фото)

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День учителя: Зеленский провел встречу с педагогами (Фото)
18:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский на встрече с учителями предложил разработать программу подключения школ к Интернету.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой провел встречу с учителями – победителями конкурсов "Учитель года – 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Он предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

Во время встречи учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", – сказал глава государства во время встречи в Офисе президента.

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Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

Президент вручил педагогам подарки.

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День учителя, Владимир Зеленский, Global Teacher Prize Ukraine 2019, Учитель года – 2019.
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