День учителя: Зеленский провел встречу с педагогами (Фото)

Новости Украины:Зеленский на встрече с учителями предложил разработать программу подключения школ к Интернету.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой провел встречу с учителями – победителями конкурсов "Учитель года – 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019 по случаю Дня работников образования Украины.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети Интернет. Он предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств.

Во время встречи учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

"Очень уважаем вашу профессию. Я думаю, что это одна из самых главных профессий", – сказал глава государства во время встречи в Офисе президента.

Зеленский отметил, что обе его бабушки были учительницами, а отец преподает в вузе.

Президент вручил педагогам подарки.