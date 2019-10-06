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Разумков обратился ко всем педагогам Украины

Разумков обратился ко всем педагогам Украины
10:21 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Предеседатель Верховной Рады поздравил учителей с профессиональным праздником.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил педагогов с Днем учителя.

Поздравление он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Он отметил, что именно от учителей зависят наши успехи, победы и будущее. 

По мнению Разумкова, работа учителя является очень сложной, ведь они занимаются воспитанием и обучением будущего нашей страны.

"Вы сопровождаете нас, становясь не только надежной поддержкой, а иногда - настоящими друзьями. Именно Вы вкладываете в нас все высшие ценности, чтобы воспитать сознательных и патриотических граждан нашего государства", - написал Разумков.

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Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский также поздравил учителей с их профессиональным праздником, отметив их неоценимый труд.

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Все по теме:

Верховная Рада, Праздник, День учителя, Праздники в октябре, Дмитрий Разумков, День учителя 2019.
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