Разумков обратился ко всем педагогам Украины

Новости Украины:Предеседатель Верховной Рады поздравил учителей с профессиональным праздником.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил педагогов с Днем учителя.

Поздравление он опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Он отметил, что именно от учителей зависят наши успехи, победы и будущее.

По мнению Разумкова, работа учителя является очень сложной, ведь они занимаются воспитанием и обучением будущего нашей страны.

"Вы сопровождаете нас, становясь не только надежной поддержкой, а иногда - настоящими друзьями. Именно Вы вкладываете в нас все высшие ценности, чтобы воспитать сознательных и патриотических граждан нашего государства", - написал Разумков.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский также поздравил учителей с их профессиональным праздником, отметив их неоценимый труд.