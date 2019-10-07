Торговая сеть Новинского признана банкротом

Новости Украины:Суд вынес приговор о банкротстве "Торговый дом" Амстор" который принадлежит Вадиму Новинскому.

3 октября Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Торговый дом" Амстор" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance.

Предельный срок на заявление денежных требований кредиторов к должнику - два месяца со дня официального опубликования указанной информации.

18 декабря 2018 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках указанного дела утвердил реестр требований кредиторов ООО "Торговый дом "Амстор", включив в него в том числе требования ПУМБ (1,04 млрд гривен - четвертая очередь и 313,9 млн гривен - шестая очередь) и Укрэксимбанка (723,8 млн гривен - четвертая очередь).

При этом отдельно внесены в реестр требования кредиторов, обеспеченные залогом: Укрэксимбанка (1,015 млрд гривен), ПУМБ (535,9 млн гривен), банка "Форум" (34,4 млн гривен), ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" (895,4 млн гривен).

Отметим, что 23 июля 2019 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/9795/16 признал банкротом ООО "Амстор" и открыл ликвидационную процедуру сроком на 1 год.

13 февраля 2019 года Центральный апелляционный хозсуд утвердил реестр требований кредиторов компании, включив в него в т.ч. требования Укрэксимбанка (124,6 млн гривен - четвертая очередь) ПУМБ (91,7 млн гривен - четвертая очередь; 28,8 млн гривен - шестая очередь) ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" (827,3 млн гривен - четвертая очередь; 91,4 млн гривен - шестая очередь).

Отдельно суд апелляционной инстанции внес в реестр требований кредиторов ООО "Амстор" такие требования, обеспеченные залогом имущества должника: Укрэксимбанка – 1,52 млрд гривен; ПУМБ – 1,74 млрд гривен; ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" – 106,9 млн гривен.

21 мая 2019 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/10293/17 признал банкротом ООО "Амстор-Инвест" и открыл ликвидационную процедуру сроком на год.

В апреле в рамках этого дела суд внес изменения в реестр требований кредиторов должника, признав требования Укрэксимбанка на 1,15 млрд гривен как такие, которые обеспечены залогом (ипотекой).

Ранее "Смарт-холдинг" Вадима Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Как отмечается, общая площадь ТЦ - более 190 тыс. кв. м., и группа сотрудничает с такими сетями, как "Золотой Век", "Лотос", Kari, "Брокард", "Сильпо", Comfy. "Компания планирует вернуть контроль над 11 торговыми центрами в Донецкой области после урегулирования конфликта на Востоке Украины", - говорится на сайте "Смарт-холдинга".

Как сообщалось, Новинский зашел в "Амстор" в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" Владимиром Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 года в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около 160 млн долларов, перед поставщиками - около 300-350 млн гривен.