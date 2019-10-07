Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются
Пристайко о саммите "Нормандской четверки": Даты уже обсуждаются
Программа сотрудничества Украины и ВОИС на 2020-2021 годы уже подписана
Программа сотрудничества Украины и ВОИС на 2020-2021 годы уже подписана
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
Усик дебютирует в супертяжелом весе против "Короля ринга"
"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)
"Причастность": в киевском музее открылась выставка живописи Анны Криволап (Фото)

Торговая сеть Новинского признана банкротом

Торговая сеть Новинского признана банкротом
12:35 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото:Твиттер

Новости Украины:Суд вынес приговор о банкротстве "Торговый дом" Амстор" который принадлежит Вадиму Новинскому.

3 октября Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Торговый дом" Амстор" и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance.

Предельный срок на заявление денежных требований кредиторов к должнику - два месяца со дня официального опубликования указанной информации.

18 декабря 2018 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках указанного дела утвердил реестр требований кредиторов ООО "Торговый дом "Амстор", включив в него в том числе требования ПУМБ (1,04 млрд гривен - четвертая очередь и 313,9 млн гривен - шестая очередь) и Укрэксимбанка (723,8 млн гривен - четвертая очередь).

При этом отдельно внесены в реестр требования кредиторов, обеспеченные залогом: Укрэксимбанка (1,015 млрд гривен), ПУМБ (535,9 млн гривен), банка "Форум" (34,4 млн гривен), ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" (895,4 млн гривен).

Министр иностранных дел Латвии планирует визит в Украину

Отметим, что 23 июля 2019 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/9795/16 признал банкротом ООО "Амстор" и открыл ликвидационную процедуру сроком на 1 год.

13 февраля 2019 года Центральный апелляционный хозсуд утвердил реестр требований кредиторов компании, включив в него в т.ч. требования Укрэксимбанка (124,6 млн гривен - четвертая очередь) ПУМБ (91,7 млн гривен - четвертая очередь; 28,8 млн гривен - шестая очередь) ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" (827,3 млн гривен - четвертая очередь; 91,4 млн гривен - шестая очередь).

Отдельно суд апелляционной инстанции внес в реестр требований кредиторов ООО "Амстор" такие требования, обеспеченные залогом имущества должника: Укрэксимбанка – 1,52 млрд гривен; ПУМБ – 1,74 млрд гривен; ООО "Финансовая компания "Авуар-Сервис" – 106,9 млн гривен.

21 мая 2019 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/10293/17 признал банкротом ООО "Амстор-Инвест" и открыл ликвидационную процедуру сроком на год.

В апреле в рамках этого дела суд внес изменения в реестр требований кредиторов должника, признав требования Укрэксимбанка на 1,15 млрд гривен как такие, которые обеспечены залогом (ипотекой).

Ранее "Смарт-холдинг" Вадима Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Новинский внесет залог за экс-министра здравоохранения Богатыреву

Как отмечается, общая площадь ТЦ - более 190 тыс. кв. м., и группа сотрудничает с такими сетями, как "Золотой Век", "Лотос", Kari, "Брокард", "Сильпо", Comfy. "Компания планирует вернуть контроль над 11 торговыми центрами в Донецкой области после урегулирования конфликта на Востоке Украины", - говорится на сайте "Смарт-холдинга".

Как сообщалось, Новинский зашел в "Амстор" в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" Владимиром Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 года в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около 160 млн долларов, перед поставщиками - около 300-350 млн гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Банкротство, Вадим Новинский, Амстор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячие парни: ТОП-15 самых красивых мужчин Аргентины (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 7 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
04 С возрастом люди спят меньше: названы причины
05 Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Против Саакашвили открыли производство: подробности
Против Саакашвили открыли производство
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
Каким будет курс валют на новую неделю: ситуация в межбанке
25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала &quot;Друзья&quot; (Фото)
25 лет спустя: совместный снимок звезд сериала "Друзья" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь