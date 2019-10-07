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Авиационное подразделение ВСУ будет дежурить в составе сил НАТО в 2020 году

Авиационное подразделение ВСУ будет дежурить в составе сил НАТО в 2020 году
20:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Подразделения Воздушных сил и ССО ВСУ будут привлекать к дежурству в составе Сил реагирования НАТО в 2020 году.

Авиационное транспортное подразделение на базе самолета Ил-76МД и подразделение из состава Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины будут задействованы в дежурстве в составе Сил реагирования НАТО в 2020 году, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Генштаба на странице в Фейсбуке в понедельник.

"Успешно прошли оценивание, получив оценку НАТО второго уровня, авиационное транспортное подразделение на базе самолета Ил-76МД и подразделение из состава Сил специальных операций ВСУ. Поэтому их смогут привлекать к операциям под руководством НАТО и многонациональных формирований высокой готовности. Данные подразделения Воздушных сил и ССО будут привлечены к дежурству в составе Сил реагирования НАТО в 2020 году", - сказано в сообщении. 

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Таковы результаты работы ежегодной конференции по вопросам концепции оперативных возможностей, проходившей в Кишиневе (Молдова) 2-4 октября.

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НАТО, ВСУ, Генштаб.
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