С лета на зиму: в Украине могут перенести День Независимости

Новости Украины:В Раде продвигают инициативу по переносу празднования Дня Независимости Украины, ежегодно отмечающегося 24 августа.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2205, который предполагает перенос официального празднования Дня Независимости Украины на 22 января. Проект был подан по инициативе внефракционного депутата Оксаны Савчук.

Нардеп убеждена, что дата 22 января хорошо в себе совмещает два важных события в истории Украины: провозглашение 4 Универсала в 1918 году и Днем соборности, в который Украинская Народная Республика объединилась с Западноукраинской Народной Республикой.

Депутат Верховной Рады Оксана Савчук в проекте постановления подчеркивает, что не нужно отказываться от празднования дня 24 августа. По ее мнению, этот день необходимо переименовать в День восстановления Независимости Украины и оставить гражданам право на выходной день.

Напомним, в этом году президент Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить традиционный военный парад 24 августа, заменив его Шествием достоинства. Последний раз военный парад не проходил в 2014 году.