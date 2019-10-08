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С лета на зиму: в Украине могут перенести День Независимости

С лета на зиму: в Украине могут перенести День Независимости
12:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Раде продвигают инициативу по переносу празднования Дня Независимости Украины, ежегодно отмечающегося 24 августа.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №2205, который предполагает перенос официального празднования Дня Независимости Украины на 22 января. Проект был подан по инициативе внефракционного депутата Оксаны Савчук.

Нардеп убеждена, что дата 22 января хорошо в себе совмещает два важных события в истории Украины: провозглашение 4 Универсала в 1918 году и Днем соборности, в который Украинская Народная Республика объединилась с Западноукраинской Народной Республикой.

Депутат Верховной Рады Оксана Савчук в проекте постановления подчеркивает, что не нужно отказываться от празднования дня 24 августа. По ее мнению, этот день необходимо переименовать в День восстановления Независимости Украины и оставить гражданам право на выходной день.

Главные события 24 августа: День Независимости, Марш достоинства, саммит G7

Напомним, в этом году президент Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить традиционный военный парад 24 августа, заменив его Шествием достоинства. Последний раз военный парад не проходил в 2014 году.

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Верховная Рада, Украина, День независимости Украины, Оксана Савчук.
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