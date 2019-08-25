Главные события 24 августа: День Независимости, Марш достоинства, саммит G7

Новости Украины:Празднование Дня Независимости Украины. Марш защитников Украины. Саммит "Большой семерки". Названа самая дорогая актриса Голливуда. День рождения Юрия Горбунова.

День Независимости Украины

Празднования Дня независимости началось с возложения цветов на Аллее Героев Небесной сотни и почтением памяти героев минутой молчания.

На Майдане Независимости прозвучал семиминутный гимн Украины который исполнили 600 голосов. Кроме этого гимн исполнила Тина Кароль.

В Киеве подняли украинский флаг и наградили украинцев которые достигли определенных успехов в разных сферах. Завершилось все "Шествием достоинства".

Президент Владимир Зеленский принял участия в мероприятиях на главной площади страны.

Новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.

Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.

К организации действа были привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.

Марш защитников Украины

В Киеве колонна участников "Марша защитников Украины", организованного ветеранами, прибыла на Майдан Независимости, а на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов.

Колонна начала шествие от ул.Владимирской к Майдану Независимости. Когда шествие двигалось по ул.Крешатик, люди, стоящие вдоль улицы, хлопали и скандировали "Спасибо".

Участники марша исполнили Государственный Гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военнослужащих и добровольцев.

Саммит "Большой семерки"

До начала встречи президент США Дональд Трамп назвал проведение саммитов "Большой семерки" пустой тратой времени.

Об этом он сказал в беседах с премьер-министром Японии Шиндзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели во французском Биаррицце незапланированную встречу перед началом саммита "Группы семи".

Лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

The Nouvelle-Aquitaine region at the heart of the international press centre!

Official opening today by President Macron!#G7Biarritz © Eve Castaing pic.twitter.com/q9ao7A7WzU — G7 France (@G7) August 24, 2019

"Саммит G7 в Биаррицце начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили. Но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Макрон.

Футбол: Динамо потеряло очки в первом матче Михайличенко

Киевское Динамо в дебютном матче Алексея Михайличенко на посту главного тренера "бело-синих" не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ - донецкий Олимпик (1:1).

Бокс: Ковалев нокаутировал Ярда

Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в 11-м раунде.

Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 24 августа 2019 г.

Скарлетт Йохансон - самая высокооплачиваемая актриса мира

Издание Forbes признало Скарлетт Йохансон самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

34-летняя звезда заработала в течение года с июня 2018 по июнь 2019 – 56 миллионов долларов.

Как говорится в издания Forbes, значительную прибыль актрисе принесла роль Наташи Романовой (Черная вдова) в фильме "Мстители: Финал". Лента стала самой кассовой в истории.

День рождения Юрия Горбунова

24 августа украинский телеведущий Юрий Горбунов отметил день рождения.

Его жена Екатерина Осадчая поздравила любимого в социальных сетях с 49-летием.

"С Юрой Горбуновым нам никогда не скучно, нам хорошо работать вместе, путешествовать, или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет, что рассказать внукам", – заявила звездная жена.

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