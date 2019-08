Главные события 24 августа: День Независимости, Марш достоинства, саммит G7

День Независимости Украины

Празднования Дня независимости началось с возложения цветов на Аллее Героев Небесной сотни и почтением памяти героев минутой молчания.

На Майдане Независимости прозвучал семиминутный гимн Украины который исполнили 600 голосов. Кроме этого гимн исполнила Тина Кароль.

В Киеве подняли украинский флаг и наградили украинцев которые достигли определенных успехов в разных сферах. Завершилось все "Шествием достоинства".

Президент Владимир Зеленский принял участия в мероприятиях на главной площади страны.

Новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.

Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.

К организации действа были привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.

Марш защитников Украины

В Киеве колонна участников "Марша защитников Украины", организованного ветеранами, прибыла на Майдан Независимости, а на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов.

Колонна начала шествие от ул.Владимирской к Майдану Независимости. Когда шествие двигалось по ул.Крешатик, люди, стоящие вдоль улицы, хлопали и скандировали "Спасибо".

Участники марша исполнили Государственный Гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военнослужащих и добровольцев.

Саммит "Большой семерки"

До начала встречи президент США Дональд Трамп назвал проведение саммитов "Большой семерки" пустой тратой времени.

Об этом он сказал в беседах с премьер-министром Японии Шиндзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели во французском Биаррицце незапланированную встречу перед началом саммита "Группы семи".

Лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.

