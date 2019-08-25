Главные события 24 августа: День Независимости, Марш достоинства, саммит G7

День Независимости Украины
Празднования Дня независимости началось с возложения цветов на Аллее Героев Небесной сотни и почтением памяти героев минутой молчания.
На Майдане Независимости прозвучал семиминутный гимн Украины который исполнили 600 голосов. Кроме этого гимн исполнила Тина Кароль.
В Киеве подняли украинский флаг и наградили украинцев которые достигли определенных успехов в разных сферах. Завершилось все "Шествием достоинства".
Президент Владимир Зеленский принял участия в мероприятиях на главной площади страны.
Новый формат празднования Дня Независимости предложил Офис Президента. Важными действующими лицами праздничных мероприятий в Киеве станут дети как будущее страны.
Режиссером мероприятия является Алан Бадоев, а режиссером-постановщиком - Елена Коляденко.
К организации действа были привлечены украинский дизайнер, автор платьев-вишиванок Вита Кин, режиссеры Андрей Боутенок и Марина Шалева, саундпродюсер, член жюри национального отбора "Евровидения" в 2018/2019 годах Евгений Филатов.
Марш защитников Украины
В Киеве колонна участников "Марша защитников Украины", организованного ветеранами, прибыла на Майдан Независимости, а на Михайловской площади начался молебен при участии военных капелланов.
Колонна начала шествие от ул.Владимирской к Майдану Независимости. Когда шествие двигалось по ул.Крешатик, люди, стоящие вдоль улицы, хлопали и скандировали "Спасибо".
Участники марша исполнили Государственный Гимн Украины и минутой молчания почтили память погибших военнослужащих и добровольцев.
Саммит "Большой семерки"
До начала встречи президент США Дональд Трамп назвал проведение саммитов "Большой семерки" пустой тратой времени.
Об этом он сказал в беседах с премьер-министром Японии Шиндзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели во французском Биаррицце незапланированную встречу перед началом саммита "Группы семи".
Лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.
The Nouvelle-Aquitaine region at the heart of the international press centre!
Official opening today by President Macron!#G7Biarritz
© Eve Castaing pic.twitter.com/q9ao7A7WzU
— G7 France (@G7) August 24, 2019
"Саммит G7 в Биаррицце начался. Мы не сможем выполнить все, что мы определили. Но сделаем все как можно более эффективно, чтобы обеспечить вашу безопасность, создать больше рабочих мест и бороться с неравенством, от которого вы страдаете", - обратился к гражданам за несколько часов до начала саммита президент Франции Макрон.
Футбол: Динамо потеряло очки в первом матче Михайличенко
Киевское Динамо в дебютном матче Алексея Михайличенко на посту главного тренера "бело-синих" не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ - донецкий Олимпик (1:1).
Бокс: Ковалев нокаутировал Ярда
Сергей Ковалёв провёл успешную защиту титула чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в 11-м раунде.
Sergey Kovalev stops Anthony Yarde in his home town
An incredible fight between the pair of them... #KovalevYarde pic.twitter.com/aGGrFeuoTv
— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 24 августа 2019 г.
Скарлетт Йохансон - самая высокооплачиваемая актриса мира
Издание Forbes признало Скарлетт Йохансон самой высокооплачиваемой актрисой в мире.
34-летняя звезда заработала в течение года с июня 2018 по июнь 2019 – 56 миллионов долларов.
Как говорится в издания Forbes, значительную прибыль актрисе принесла роль Наташи Романовой (Черная вдова) в фильме "Мстители: Финал". Лента стала самой кассовой в истории.
День рождения Юрия Горбунова
24 августа украинский телеведущий Юрий Горбунов отметил день рождения.
Его жена Екатерина Осадчая поздравила любимого в социальных сетях с 49-летием.
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Вже п‘ять років 24 серпня для мене свято подвійне. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим в світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)
"С Юрой Горбуновым нам никогда не скучно, нам хорошо работать вместе, путешествовать, или просто смотреть кино дома. Мы уже успели облететь полмира и нам точно будет, что рассказать внукам", – заявила звездная жена.
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