Скачать
Суббота, 24.08.2019
Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР
Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР
Трюдо жестко высказался касательно возможного возвращения России в G7
Жесткая позиция Трюдо по России
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Бокс: украинец Хегай победил россиянина Тихонова
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата
Приметы и обряды на 24 августа - День Евпла, Евпатия Коловрата

Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР

Смотрите фото (3)
Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР
07:17 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский провел встречу с Малпасом. День государственного флага. Подготовительная группа Верховной Рады провела заседание. Зеленский уволил глав 17 райадминистраций. Украинка выиграла "золото" в суперспринте. Эль Ниньо провел прощальный матч. Сергею Жадану - 45. Украинский фильм "Домой" поборется за место в номинации на Оскаре-2020.

Зеленский и Малпасс

Президент Украины провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Малпасом.

Так, Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, которые запланированы в реформировании страны. "Мы - другая команда. У нас совершенно нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул президент.

"Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка", - говорится в сообщении.

День государственного флага Украины 

Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня Независимости, Украина отмечает День государственного флага. Дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда в здание Верховной Рады группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг.

На Михайловской площади в Киеве в пятницу вечером прошел флешмоб, посвященный Дню государственного флага Украины.

По состоянию на 19:20 на Михайловской площади собралось около тысячи человек. В руках у участников флаги Украины различных форматов и размеров. Среди присутствующих пятый президент Украины Петр Порошенко, избранные депутаты Верховной Рады 9-го созыва София Федина, Михаил Забродский, директор Украинского антарктического центра Евгений Дикий, а также ряд общественных деятелей.

Заседание подготовительной группы Верховной Рады

Подготовительная депутатская группа утвердила перечень вопросов, за которые будет отвечать каждый из 23 комитетов Верховной Рады Украины.

Также она поручила аппарату парламента предоставить информацию о состоянии и готовности системы "Рада-3" к началу работы Верховной Рады 9-го созыва.

На заседании утвердили схему размещения парламентариев 9-го созыва в зале заседаний Верховной Рады.

Так, члены фракции "Слуга народа" займут 254 места. Депутаты этой фракции в основном будут располагаться в первых девяти рядах перед трибуной и президиумом, а 11 человек займут места между парламентариями из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" в 10-13 рядах.

Зеленский увольняет чиновников

Президент Владимир Зеленский уволил глав 18 районных государственных администраций.

Соответствующие распоряжения № 277/2019-рп — 294/2019-рп опубликованы на сайте главы государства.

Украинка выиграла "золото" в суперспринте

Украинка Валя Семеренко стала в пятницу чемпионкой мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь) на дистанции суперспринта.

Сегодня на чемпионате мира состоятся спринтерские гонки (на 7,5 км - у мужчин и на 6 км - у женщин).

Эль Ниньо провел прощальный матч

35-летний Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в июне этого года и провел прощальный матч.

"После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру", — написал испанский футболист в Twitter.

Саган Тосу сыграл против Виссел Кобе на Тосу Стэдиум. К сожалению, уйти на мажорной ноте Торресу не удалось – его клуб проиграл со счетом 1:6.

День рождения Сергея Жадана

Известный украинский писатель Сергей Жадан 23 августа, отпраздновал свой день рождения – ему исполнилось 45 лет.

Жадана наградили десятками национальных и международных литературных премий, его произведения уже изучают в украинских школах и университетах. Трудно, наверное, найти человека, который ни разу не читал его стихов, романов не слышала песен группы "Жадан и Собаки".

Жадан является единственным писателем нашей страны, который не просто выпускает книги, но и гастролирует по всей стране, проводя творческие встречи со своими поклонниками, где целых полтора часа он читает свои стихи.

Украинский фильм поборется за место в номинации на Оскаре-2020

Украинская кинолента "Домой" (Evge) режиссера Наримана Алиева поборется за место в номинации "Международный полнометражный фильм".

Об окончательном решении относительно представления "Домой" на премии Оскар сообщили представители Украинского Оскаровского комитета 23 августа.

После показа фильма в Киеве состоялась пресс-конференция с участием представителей Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского Оскаровского Комитета и авторов фильма-претендента от Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Верховная Рада, Фернандо Торрес, День государственного флага, Сергей Жадан, Владимир Зеленский, Валентина Семеренко, Дэвид Мальпасс, Оскар 2020, Украинский биатлон, Додому.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский "чистит" кадры: кого уволил президент
02 Недостаток кальция в организме: признаки, которые указывают на его дефицит
03 Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Мелпасом
04 Гороскоп на завтра, 24 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Порошенко считает, что власти мало уделяют внимания формированию международной коалиции поддержки Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
Сегодня в Украине отмечают День Независимости
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
На праздники задействуют 13 тысяч правоохранителей
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
Трамп планирует остаться президентом еще на 14 лет
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
День Независимости Украины: Google посвятил дудл к 28-й годовщине
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь