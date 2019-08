Главные события 23 августа: Зеленский и Малпасс, День флага, заседание подготовительной группы ВР

Зеленский и Малпасс

Президент Украины провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Малпасом.

Так, Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, которые запланированы в реформировании страны. "Мы - другая команда. У нас совершенно нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - подчеркнул президент.

"Президент выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка", - говорится в сообщении.

День государственного флага Украины

Ежегодно 23 августа, за сутки до празднования Дня Независимости, Украина отмечает День государственного флага. Дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда в здание Верховной Рады группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг.

На Михайловской площади в Киеве в пятницу вечером прошел флешмоб, посвященный Дню государственного флага Украины.

По состоянию на 19:20 на Михайловской площади собралось около тысячи человек. В руках у участников флаги Украины различных форматов и размеров. Среди присутствующих пятый президент Украины Петр Порошенко, избранные депутаты Верховной Рады 9-го созыва София Федина, Михаил Забродский, директор Украинского антарктического центра Евгений Дикий, а также ряд общественных деятелей.

Заседание подготовительной группы Верховной Рады

Подготовительная депутатская группа утвердила перечень вопросов, за которые будет отвечать каждый из 23 комитетов Верховной Рады Украины.

Также она поручила аппарату парламента предоставить информацию о состоянии и готовности системы "Рада-3" к началу работы Верховной Рады 9-го созыва.

На заседании утвердили схему размещения парламентариев 9-го созыва в зале заседаний Верховной Рады.

Так, члены фракции "Слуга народа" займут 254 места. Депутаты этой фракции в основном будут располагаться в первых девяти рядах перед трибуной и президиумом, а 11 человек займут места между парламентариями из фракций "Европейская солидарность" и "Голос" в 10-13 рядах.

Зеленский увольняет чиновников

Президент Владимир Зеленский уволил глав 18 районных государственных администраций.

Соответствующие распоряжения № 277/2019-рп — 294/2019-рп опубликованы на сайте главы государства.

Украинка выиграла "золото" в суперспринте

Украинка Валя Семеренко стала в пятницу чемпионкой мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь) на дистанции суперспринта.

Сегодня на чемпионате мира состоятся спринтерские гонки (на 7,5 км - у мужчин и на 6 км - у женщин).

Эль Ниньо провел прощальный матч

35-летний Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в июне этого года и провел прощальный матч.

"После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру", — написал испанский футболист в Twitter.

"After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.

— Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019