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Налоговая служба намерена назначать руководителей территориальных органов на конкурсной основе

Налоговая служба намерена назначать руководителей территориальных органов на конкурсной основе
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Председатель ГНС сообщил, что вскоре будут объявлены конкурсы на должности руководителей территориальных органов.

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что вскоре будут объявлены конкурсы по отбору руководителей территориальных органов ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы со ссылкой на итоги встречи Верланова с руководством Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литовской Республики и Службы государственных доходов Латвийской Республики.

"Мы завершаем формирование налоговой службы, вскоре будут объявлены конкурсы на должности руководителей территориальных органов. При этом мы получаем новые законодательные инициативы, законы, которые готовы имплементировать. Работаем над диджитализацией, общаемся с бизнесом и общественностью для того, чтобы становиться лучше, и выполняем свои задачи по наполнению бюджета. И это лишь полтора месяца полноценной работы налоговой службы", - цитирует пресс-служба Верланова.

По его словам, Налоговая служба готова к дальнейшим вызовов и задачам.

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Напомним, Государственная налоговая служба Украины сообщила о намерении сократить количество проверок украинских предприятий на предмет соблюдения налогового законодательства, а также о планах публично сообщать обо всех предстоящих налоговых проверка

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

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В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.

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ГНС, Конкурс, Налоговая, Сергей Верланов.
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