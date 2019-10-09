Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра

С Западной Европы в Украину продолжит поступать теплый воздух, который будет постепенно охвачивать всю территорию страны, в то же время почти везде усилится ветер.
Так, в западных и северных областях местами вероятен небольшой дождь, на остальной территории будет без существенных осадков.
Карта осадков 10 октября
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.
Карта ветров 10 октября
Прогноз погоды на четверг, 10 октября, по Украине:
Ужгород – +13...+15, небольшой дождь
Львов – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +15...+17, небольшой дождь
Тернополь – +16..+18, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +15...+17, небольшой дождь
Луцк – +13...+15, небольшой дождь
Ровно – +14...+16, небольшой дождь
Житомир – +16...+18, небольшой дождь
Винница – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Николаев – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Херсон – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +15...+17, небольшой дождь
Сумы – +15...+17, небольшой дождь
Полтава – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Луганск – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Харьков – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Киев – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Погода 10 октября
Температура ночью 4-9°, на юге страны местами 10-14°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7°, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в Одесской и Николаевской областях до 23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла.
В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.
Синоптик Наталья Диденко "ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут нашу территорию, за исключением, возможно, крайнего востока Украины".
Народный прогноз погоды
Пчелы осенью плотнее леток залепляют - на холодную зиму, а если леток долго остается открытым - быть зиме теплой.
Облака плывут в октябре с севера на юг — к солнечной погоде, с юга на север — к ненастной.