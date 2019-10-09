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Среда, 09.10.2019
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Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра

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Тепло "наступает": прогноз погоды на завтра
16:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине потеплеет, в Киеве в четверг до +18°.

С Западной Европы в Украину продолжит поступать теплый воздух, который будет постепенно охвачивать всю территорию страны, в то же время почти везде усилится ветер.

Так, в западных и северных областях местами вероятен небольшой дождь, на остальной территории будет без существенных осадков.

Карта осадков 10 октября

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Карта ветров 10 октября

Прогноз погоды на четверг, 10 октября, по Украине:

  • Ужгород – +13...+15, небольшой дождь

  • Львов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +15...+17, небольшой дождь

  • Тернополь – +16..+18, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +15...+17, небольшой дождь

  • Луцк – +13...+15, небольшой дождь

  • Ровно – +14...+16, небольшой дождь

  • Житомир – +16...+18, небольшой дождь

  • Винница – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +15...+17, небольшой дождь

  • Сумы – +15...+17, небольшой дождь

  • Полтава – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +15...+17,  переменная облачность, без осадков

  • Киев – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Погода 10 октября

Температура ночью 4-9°, на юге страны местами 10-14°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7°, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в Одесской и Николаевской областях до 23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

Бабье лето врывается в Украину: "теплый" прогноз на 9-10 октября

Синоптик Наталья Диденко "ближайшей ночью заморозки практически полностью покинут нашу территорию, за исключением, возможно, крайнего востока Украины".

Народный прогноз погоды

Пчелы осенью плотнее леток залепляют - на холодную зиму, а если леток долго остается открытым - быть зиме теплой.

Облака плывут в октябре с севера на юг — к солнечной погоде, с юга на север — к ненастной.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Прогноз погоды, 10 октября.
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