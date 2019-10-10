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Судьба Bourbon Rhode: владелец судна обещает продолжать поисковые работы

Судьба Bourbon Rhode: владелец судна обещает продолжать поисковые работы
06:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Владелец Bourbon обещает продолжить поиски судна и заботиться о семьях моряков.

Владелец затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode обещает не прекращать поисково-спасательную операцию и оказывать поддержку семьям спасенных, погибших и пропавших без вести моряков, большинство из которых - украинцы.

Об этом речь идет в переданном Укринформу заявлении исполнительного директора компании-судовладельца Bourbon Геля Бодэнэ.

"Мы как компания сосредоточены на проведении поисковых и спасательных операций, а также на всяческой возможной поддержке семей членов экипажа", - заявили в компании.

Как отмечается, судовладелец находится в тесном контакте с семьями моряков.

В компании Bourbon выразили глубокие соболезнования семьям четырех погибших жертв трагедии, а также семи пропавших без вести, среди которых шестеро - украинцы.

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"Солидарность среди моряков является главным фактором поддержки в этот сложный период", - подчеркнул исполнительный директор.

У судовладельца сообщили, что поисковые и спасательные операции проходят под руководством Регионального оперативного центра наблюдения и спасения Франции (CROSS) при помощи французских ВМС и полной поддержке компании Bourbon.

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В операции, охватывающей зону 10 тыс. кв. км, задействованы 12 судов, а также французские и американские самолеты, которые совершили десять наблюдательных вылетов. Кроме этого, поиски ведутся с применением спутников.

Отмечается, что это одна из крупнейших спасательно-поисковых операций, развернутых в этом регионе Атлантики.

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Кораблекрушение, Судно, Атлантический океан, Bourbon Rhode.
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