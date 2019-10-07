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Крушение "Bourbon Rhode": Зеленский призвал Макрона продолжить поисковые работы

Крушение "Bourbon Rhode": Зеленский призвал Макрона продолжить поисковые работы
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский попросил Макрона продолжить поиски моряков затонувшего из-за шторма "Bourbon Rhode".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поисковые работы членов экипажа "Bourbon Rhode", которое потерпело крушение из-за шторма.

"К сожалению, удалось спасти очень мало. Мы знаем о подтвержденной гибели некоторых из них. Продолжаются поисковые работы. Президент Украины обратился к президенту Макрону продолжить поиски, насколько это возможно, хотя надежды на то, что мы найдем с каждым днём все меньше", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский отправил Макрону письмо, в котором поблагодарил за усилия спасательных служб Франции для спасения моряков и поиска тел погибших.

"Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к Вам, господин президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости предпринять дополнительные меры", - цитирует пресс-служба обращение главы государства.

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Как сообщалось, 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого - граждане Украины. Поисковую операцию проводит MRCC.

28 сентября спикер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич. сообщил, что спасены трое членов экипажа "Bourbon Rhode", в том числе двое украинцев.

29 сентября он проинформировал, что в море найдена перевернутая шлюпка, которая не используется для эвакуации экипажа, поскольку спасительным средством служит плот.

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Кораблекрушение, Франция, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Bourbon Rhode.
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