Что случилось с судном с украинцами в Атлантике: подробности происшествия

Новости Украины:По информации судовладельца, исчезнувшее в Атлантике судно затонуло.

Судно Bourbon Rhode, которое исчезло в Атлантическом океане и на борту которого находились украинцы, затонуло. Об УНН этом сообщает со ссылкой на информацию предоставленную судовладельцем Вourbon Group.

"Подтверждено, что судно затонуло. Поиски продолжают вестись в погодных условиях, которые улучшаются", - сообщила компания.

Также, судовладелец подтвердил, что были спасены трое членов экипажа. Их обнаружили благодаря самолету Falcon 50, который был направлен в зону поиска ВМС Франции. Напомним, среди трех спасенных членов экипажа двое - украинцы.

Спасенным членам экипажа, которые находились на спасательной шлюпке, оказывается необходимая помощь.

Поиски, в том числе и с помощью авиации продолжаются. К поискам подключились другие суда, находящиеся в регионе, где произошла катастрофа.

Как сообщалось ранее, в Атлантическом океане исчез корабль Bourbon Rhode с украинцами на борту.

В районе Кабо-Верде, в 1200 морских милях от острова Мартиника, с борта буксира Bourbon Rhode (IMO 9356359, флаг Люксембурга) поступил сигнал о помощи. Произошло это еще 26 сентября.

Известно, что судно направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов (Лас-Пальмас) и попало в циклон. Из-за сильного урагана в отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода. На борту находилось 14 членов экипажа.

Поисковая операция осложняется ураганом Лоренцо.