Зеленский поставил дедлайн для правоохранителей

Новости Украины:Владимир Зеленский поставил правоохранителям задачу до 1 ноября показать результаты в расследовании нескольких громких дел.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что поставил правоохранительным органам задачу до 1 ноября показать результаты в расследовании нескольких громких уголовных дел. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона.

”Мы собираем совещания с правоохранительными органами. У нас крайняя точка сейчас - 1 ноября... Я им честно сказал, до конца года”, - сказал президент.

Но сейчас, по его словам, контрольная дата - 1 ноября.

Зеленский добавил, что правоохранители должны показать результаты в расследовании нескольких громких уголовных дел, которые обсуждались на совещании.

Как сообщается, сегодня, 10 октября, президент заверил, что в деле народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского, которого суд арестовал на два месяца без права на внесение залога, не было никакого влияния на правоохранительные органы.

Он также сообщил, что регулярно, еженедельно или каждые две недели проводит совещания с правоохранителями и требует от них результатов работы.