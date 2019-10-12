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Зеленский наградил офицера Нацгвардии орденом "За мужество" III степени

Зеленский наградил офицера Нацгвардии орденом "За мужество" III степени
01:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Офицер Нацгвардии получил от Зеленского орден "За мужество" III степени.

Сегодня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский наградил офицера Национальной гвардии орденом «За мужество» III степени.

Как передает корреспондент УНИАН, в пятницу в Одесской государственной филармонии состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины, в которых принял участие Зеленский. В частности, он вручил военным государственные награды и выступил перед собравшимися в зале военнослужащими.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии, глава государства вручил государственные награды за личное мужество и самоотверженность во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.

«Орден за мужество III степени получил боец Национальной гвардии Украины лейтенант Артур Щавицкий», - сообщили в ведомстве.

Выступая перед военнослужащими и ветеранами АТО/ООС, глава государства подчеркнул, что данный праздник объединяет профессиональных военных, добровольцев, медиков, волонтеров, активистов и журналистов, работающих в зоне боевых действий.

«Без преувеличения: это - наш национальный праздник. И все, кого я назвал, - настоящие герои Украины. Если позволите - волшебники», - сказал он.

Также Зеленский опроверг слухи об отмене льгот ветеранам войны на Донбассе. «Государство и в дальнейшем будет выполнять свои социальные обязательства перед теми, кому оно обязано своим существованием», - подчеркнул президент.

От имени всего украинского народа он поблагодарил каждого за высокий профессионализм, победу, силу, за мужественное и героическое выполнения задач, направленных на защиту Украины.

Все присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память погибших защитников.

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В пресс-службе также отметили, что сегодня в Одессе торжества по случаю праздника прошли и в воинской части 3014. Лучшие военнослужащие получили грамоты, благодарности и награды от начальника Южного оперативно-территориального управления полковника Олега Пидлубного.

Кроме этого, в помещении Одесской областной государственной администрации исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова вручила военным государственные награды.

Напоминаем, сегодня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцего.

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Орден, Президент, Военный, Владимир Зеленский, Нацгвардия.
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