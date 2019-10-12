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РПЦ готовит свою реакцию на признание ПЦУ Элладской православной церковью

РПЦ готовит свою реакцию на признание ПЦУ Элладской православной церковью
20:27 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Российская РПЦ готовится дать оценку признанию ПЦУ Элладской православной церковью.

Cвященный синод Русской православной церкви (РПЦ) в ближайшее время оценит, как решение Элладской православной церкви "о правомерности присвоения автономии раскольнической церкви в Украине скажется на мировом православии и межцерковных отношениях между Москвой и Афинами". Об этом ТАСС в субботу сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

"Священный синод Русской православной церкви рассмотрит в скором времени последствия решения, принятого сегодня Архиерейским собором Элладской церкви, для двусторонних отношений наших церквей и для мирового Православия в целом", — сказал он.

Ранее стало известно, что архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ).

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"Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного Священного Синода и согласиться с тем, что Экуменический Патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви", — приводятся в сообщении слова архиепископа Иеронима, который выступил с докладом об автокефальной церкви в Украине.

Эту информацию подтвердили также два источника ВВС News Украина. Вскоре ожидается официальное сообщение Греческой церкви.

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РПЦ, Церковь, ПЦУ, Элладская православная церковь.
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