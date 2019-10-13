"Формула Штайнмайера": в США считают опасными дискуссии по этой теме

Новости Украины:Умланд считает, что дискуссии вокруг "формулы Штайнмайера" несут угрозу большого противостояния.

Ожесточенные дискуссии внутри Украины вокруг "формулы Штайнмайера" не только играют на руку Путину, но и представляют вполне реальную угрозу великого противостояния в государстве.

Такое мнение в комментарии Укринформу выразил старший научный сотрудник Атлантического совета США Андреас Умланд.

"Я считаю эту дискуссию опасной, поскольку напряжение внутри Украины вокруг этого предложения относительно переговоров сейчас настолько высокое, что если эта эскалация будет и далее так продолжаться, это может привести к конфронтации, даже вооруженной. И тогда Россия достигнет своей цели - иметь в Украине не псевдогражданскую войну, а на самом деле гражданскую", - сказал Умланд.

Он считает дискуссию относительно "формулы Штайнмайера" преувеличенной, поскольку, по сути, она базируется во многом на недоверии. Среди прочего, недоверии к БДИПЧ, что эта структура ОБСЕ может быть инструментализована с целью фактически создать российские "государства-сателлиты" внутри Украины.

Кроме этого, очень высоким является недоверие, конечно, к России, а также к Западу (после Будапештского меморандума, Женевской декларации, Минских соглашений и т.д.). Поэтому вполне понятно, что многие наблюдатели в Украине сейчас воспринимают ситуацию так, что если в конце концов "формула Штайнмайера" будет имплементирована, и даже если и не будет имплементирована, все равно все скажут: ну хорошо, Украина должна оставить частичку своего суверенитета или территориальной целостности, поскольку мир - важнее.

По его словам, Россия просто использует ситуацию, чтобы создать и усиливать напряжение в Украине и подогревать недоверие, пытаться создать с его помощью настоящую конфронтацию внутри украинского общества. Ведь конечная цель России, конечно же, - в той или иной форме ослабить Украинское государство и впоследствии разрушить.

Именно сейчас, по мнению аналитика, сложилась очень критическая ситуация.

"Худший сценарий" - это вооруженное противостояние, как уже произошло 31 августа 2015 года, когда при попытке 5-го Президента Петра Порошенко внести особый статус в Конституцию, перед Верховной Радой погибли пять человек и десятки получили ранения.

В настоящее время, считает Умланд, мандат на получение мира, который Зеленский, по сути, сам себе выдал, имеет большую поддержку в украинском обществе, ибо стремление к миру очень велико.

Впрочем, отметил аналитик, среди большой части украинской элиты - журналистов, интеллектуалов, политиков, особенно старшего поколения - существует "культурное и ментальное неприятие" Зеленского.