Скачать
Понедельник, 14.10.2019
Хорватия в ПА НАТО: санкции против России надо сохранить
Хорватия в ПА НАТО: санкции против России надо сохранить
В Полтаве женщина умерла от укусов собак
В Полтаве женщина умерла от укусов собак
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
Украина - Португалия: слова Шевченко перед матчем
День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки
День защитника отечества 2019: самые лучшие поздравления и открытки

В Польше избили украинского актера

В Польше избили украинского актера
00:04 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Начальник пиццерии избил украинского актера в Познани.

Украинского актера избили в познаньском ресторане, где он работал.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Юрий Чеботарев - украинский актер, выпускник театрального отделения Харьковского университета искусств. В течение последних трех лет он жил в Познани, выступая в Театре Польском. Работа в театрах не дала ему возможности легально находиться в Польше, поэтому он нашел постоянную работу в пиццерии "Тиволи".

Когда работа в ресторане начала мешать игре на сцене, Чеботарев решил уволиться. Однако заведующий ресторана отказался выплачивать ему заработанное, а когда украинец вызвал полицию - ударил его головой, сломав нос.

По прибытию полиции, менеджер выплатил жалованье, однако отрицал факт избиения. По просьбе пострадавшего полиция вызвала скорую помощь и проинструктировала его о возможности составить заявление.

В защиту своего коллеги выступил коллектив театра. "Мы требуем соблюдения прав украинский, работающих в Познани и Польше - и на сцене, и в повседневной жизни. Надеемся, что нападением займутся, а виновный понесет последствия. Юрий - вы можете рассчитывать на нашу поддержку!" - говорится в их заявлении.

Не захотела знакомиться: в России блогершу избили в клубе

Руководство ресторана заявил, что "проводит внутреннее расследование". "В то же время, мы хотели бы подчеркнуть, что среди наших сотрудников почти половина является украинсцами, некоторые из которых выполняют управленческие функции, поэтому говорить о дискриминации по национальности крайне несправедливо", - заявили они.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Драка, Актер, Юрий Чеботарев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в хэвивейте (Видео)
02 Маникюр осень 2019: завораживающее омбре на ноготках (Фото)
03 Интересная находка: в Египте обнаружен саркофаг с картой загробного мира
04 Отличная "броня": специи, которые могут защитить от многих инфекций
05 Усик - Уизерспун: события боя (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На ПА НАТО приняли доклад по Украине (Фото)
На ПА НАТО приняли доклад по Украине (Фото)
Выборы в Польше: с большим отрывом победила правящая партия
Выборы в Польше: с большим отрывом победила партия PiS
В Польше избили украинского актера
В Польше избили украинского актера
С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
С праздником Покрова 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь