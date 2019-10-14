В Польше избили украинского актера

Новости Украины:Начальник пиццерии избил украинского актера в Познани.

Украинского актера избили в познаньском ресторане, где он работал.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Юрий Чеботарев - украинский актер, выпускник театрального отделения Харьковского университета искусств. В течение последних трех лет он жил в Познани, выступая в Театре Польском. Работа в театрах не дала ему возможности легально находиться в Польше, поэтому он нашел постоянную работу в пиццерии "Тиволи".

Когда работа в ресторане начала мешать игре на сцене, Чеботарев решил уволиться. Однако заведующий ресторана отказался выплачивать ему заработанное, а когда украинец вызвал полицию - ударил его головой, сломав нос.

По прибытию полиции, менеджер выплатил жалованье, однако отрицал факт избиения. По просьбе пострадавшего полиция вызвала скорую помощь и проинструктировала его о возможности составить заявление.

В защиту своего коллеги выступил коллектив театра. "Мы требуем соблюдения прав украинский, работающих в Познани и Польше - и на сцене, и в повседневной жизни. Надеемся, что нападением займутся, а виновный понесет последствия. Юрий - вы можете рассчитывать на нашу поддержку!" - говорится в их заявлении.

Руководство ресторана заявил, что "проводит внутреннее расследование". "В то же время, мы хотели бы подчеркнуть, что среди наших сотрудников почти половина является украинсцами, некоторые из которых выполняют управленческие функции, поэтому говорить о дискриминации по национальности крайне несправедливо", - заявили они.