Киевская полиция присоединилась к акции "Free Markiv"

Новости Украины:На здании Главного управления полиции в городе Киеве вывесили баннер в поддержку украинского нацгвардейца Виталия Маркива, приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы.

Как сообщалось ранее, баннер с надписью "Свободу защитнику Украины Виталию Марківу" размещен на здании полиции в понедельник, 14 октября.

В Киеве на Михайловской площади перед стенами Министерства иностранных дел в 11 часов стартовал марш в поддержку Маркива.

Суд присяжных Павии (Италия) обнародовал мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву. В документе сказано, что суд решил приговорить Маркива «за физическое содействие и активное участие в убийстве итальянского фоторепортера и его российского переводчика».

Осудив солдата к 24 годам, присяжные не применили в отношении него смягчающих обстоятельств, о чем просил прокурор, требуя на суде 17 лет заключения. Как говорится в приговоре, присяжные увеличили меру наказания на дополнительных 7 лет из-за того, что солдат не признал свою вину и ответственность побратимов и Украины за «преступление на войне».

Адвокаты украинского военного будут готовить материал для обжалования решения суда Павии в апелляционном суде Милана. Согласно юридической процедуре, со дня публикации мотивации у них есть 45 дней для подачи апелляции.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ вернуть в Украину осужденного в Италии Маркива. Впоследствии в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте глава Украинского государства выразил обеспокоенность неоправданно жестоким решением суда".