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Понедельник, 14.10.2019
Итоги марша "Нет капитуляции": в полиции назвали количество участников
Итоги марша "Нет капитуляции": в полиции назвали количество участников
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Итоги марша "Нет капитуляции": в полиции назвали количество участников

Итоги марша "Нет капитуляции": в полиции назвали количество участников
22:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений.

Мероприятия в центре Киева прошли без нарушений, на всех локациях правоохранители не зафиксировали правонарушений, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. Всего в первом шествии приняло участие около 6000 человек, а во второй акции, которая проходила на Майдане Независимости и завершилась под Офисом президента, было до 12 000 участников", - рассказал Крищенко.

Работники столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии продолжают нести службу на местах и обеспечивать порядок во время футбольного матча.

"Победа или отставка": участники марша в Киеве обратились к Зеленскому

Напомним, лидер партии "Национальный корпус", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий заявляет, что участники маршей "Нет капитуляции" дают власти 10 дней, чтобы на законодательном уровне утвердить все требования активистов по отведу украинских войск от линии разграничения.

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Киев, Марш, Андрей Крищенко, Нацполиция.
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