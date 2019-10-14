"Победа или отставка": участники марша в Киеве обратились к Зеленскому

Новости Украины:Участники марша "Нет капитуляции" требуют от Зеленского идти к победе в войне на Донбассе или подать в отставку.

Участники марша "Нет капитуляции", которые в День защитника Украины прошлись колонной по центральным улицам Киева, требуют от президента Украины Владимира Зеленского идти к победе в войне на Донбассе или подать в отставку.

Примерно в течение часа организаторы марша, участники российско-украинской войны на Донбассе выступали со сцены на народном вече, которое состоялось на Майдане Незалежности.

После этого они провели митинг у Офиса президента.

Так, ветеран российско-украинской войны на Донбассе, представитель общественной организации "Дело общин" Александр Погребинский заявил, что отвод украинских войск на Донбассе (разведение войск от линии разграничения на Донбассе - ред.) – это ненормальная ситуация.

В этот момент участники марша начали выкрикивать, что отвод войск - это позор.

При этом Погребинский обратился к Зеленскому и министру иностранных дел Вадиму Пристайко и другим представителям украинской власти о том, что перед тем как принимать решение об отводе войск, надо посмотреть в глаза матерям погибших украинских воинов. "Посмотреть и сказать, что та кровь, которая была ими пролита в Широкино, Золотом и в других городах Донецкой и Луганской области была (пролита) напрасно", - подчеркнул он.

Также Погребинский сказал, что просит Зеленского передать руководителю Офиса президента Андрею Богдану требование от добровольцев, извиниться перед теми украинцами, которые 6 октября выходили на Майдан, за слова, что якобы там проходил проплаченный митинг.

"Господин Зеленский, или вы двигаете страну к победе, или вы подаете в отставку", - добавил он.

При этом, участники марша отдельно призвали отправить Богдана в отставку.

В свою очередь, историк и телеведущий Виталий Гайдукевич выразил мнение, что "формула Штайнмайера "призвана" сдать Украину".

Он привел историческую аналогию сегодняшних событий вокруг согласования украинской властью "формулы Штайнмайера" с 1938 годом, когда премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом и Адольфом Гитлером было подписано Мюнхенское соглашение.

"Эта "формула Штайнмайера" - это по сути Мюнхенский сговор-2, только теперь, когда хотят договориться с Путиным, они готовы убить Украину", - заявил Гайдукевич.

При этом, ветеран полка "Азов" Дмитрий Кухарчук заявил, что если сегодня украинские Вооруженные силы отступят с Донбасса, то "враг уже завтра будет в Киеве".