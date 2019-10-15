"Настоящий подарок всем защитникам Украины": Зеленский поздравил сборную с выходом на Евро-2020

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский назвал победу над Португалией настоящим подарком всем защитникам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по футболу с досрочным выходом на Евро-2020.

"Поздравляю национальную сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе! Наши ребята продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти!

Одолев действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, сборная Украины с первого места вышла на Евро-2020, обыграв Португалию.