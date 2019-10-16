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Дубилет хочет собрать все министерства под одной крышей Кабмина

Дубилет хочет собрать все министерства под одной крышей Кабмина
10:43 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Все министерства в будущем могут переехать в одно здание Кабмина на Грушевского.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет выразил желание разместить несколько министерств в здании правительства в Киеве на Грушевского, а здания, принадлежащие этим министерствам, продать.

Этими планами он поделился в Facebook.

По его словам, "было бы круто" несколько разбросанных по Киеву министерств собрать в одном месте в здании на Грушевского, а здания министерств передать на приватизацию. Дубилет заявляет, что он за время своей работы убедился в неэффективности использования тех или иных помещений правительства. Он подчеркнул, что Кабинете министров много больших залов и коридоров с кабинетами, что, по подсчетам, позволит вместить более тысячи человек. Министр в контексте переезда добавил, что столичная недвижимость стоит дорого.

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Дубилет добавил, что сам запланировал переезд в более уютный кабинет, а на месте своего теперешнего кабинета хочет создать опенспейс на 20 и более человек.

Ранее Дубилет уже допускал переезд всех министерств в одно здание, однако его инициатива так и не нашла сторонников.

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Кабмин, Министерства, Грушевского, Дмитрий Дубилет.
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