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Создана рабочая группа для сотрудничества с ОБСЕ по вопросам Донбасса

Создана рабочая группа для сотрудничества с ОБСЕ по вопросам Донбасса
17:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Раде создали рабочую группу, которая будет оперативно реагировать на ситуацию в ООС.

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно принял решение создать рабочую группу, которая будет сотрудничать с СММ ОБСЕ и оперативно реагировать на ситуацию в районе ООС.

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата ВРУ.

"Члены Комитета также единогласно приняли решение создать рабочую группу для оперативного реагирования на события в зоне проведения операции Объединенных сил, в частности на линии разведения сил и средств, и обратиться в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине с предложением предоставить контактное лицо, которое будет сотрудничать с упомянутой рабочей группой", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в состав созданной рабочей группы вошли все члены профильного комитета.

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Верховная Рада, Донбасс, ООС.
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