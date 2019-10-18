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Узник Кремля Шумков хочет встречи с Москальковой

Узник Кремля Шумков хочет встречи с Москальковой
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Политзаключенный Шумков, который объявил голодовку, требует встречи с омбудсменом РФ.

К узнику Кремля Александру Шумкову после объявления им голодовки приходило руководство российской колонии, однако он настаивает, что диалог будет вести только с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Об этом Шумков сообщил в письме, которое обнародовала в Facebook тетя заключенного украинца Людмила Шумкова.

"Сегодняшнее письмо от Александра датировано 15 октября. Пишет, что надеется, что вчерашнее письмо до нас дошло и, что мы в курсе о его решении. Рассказывает, что приходило руководство колонии к нему на диалог. Однако Саша сказал, что диалог будет когда Москалькова приедет в колонию", - написала тетя Шумкова.

Как сообщалось ранее, бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков исчез в конце августа 2017 года. 4 декабря 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Шумкова к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года до 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

Сейчас Торжокский межрайонный суд в РФ продолжает рассмотрение дела по иску Шумкова об отмене незаконного решения о содержании его в штрафном изоляторе. Следующее заседание запланировано на 23 октября.

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Мировая управа Союза украинской молодежи (СУМ) просит Президента Украины Владимира Зеленского включить политзаключенного Александра Шумкова в перечень лиц, в отношении которых ведутся переговоры о скорейшем возвращении в Украину.

Шумков объявил голодовку с 14 октября с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах.

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На медосмотре, в связи с началом голодовки, ему отказали в медобследовании, несмотря на жалобы на постоянную головную боль.

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Россия, Политзаключенные, Татьяна Москалькова, Александр Шумков.
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