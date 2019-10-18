Кононенко о своем временном задержании: У нас же еще не сталинский режим

Новости Украины:Кононенко временно задержали в аэропорту по запросу НАБУ.

Бывшего народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко 40 минут держали в аэропорту Борисполь по требованию Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает Украинская правда.

Кононенко на 40 минут задержали в аэропорту по запросу НАБУ. Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

"А какие были основания меня задерживать? У нас же еще не сталинский режим. Докладываю: сейчас я в Стамбуле. Далее лечу в Гонконг затем - в Китай в Чэнду. Там начинается чемпионат мира по большому теннису - Junior Masters. У меня есть официальное приглашение", - сказал экс-нардеп в комментарии УП.

Напомним, бывший нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале оповестил, что Кононенко задержали при попытке покинуть Украину.