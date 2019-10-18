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Экс-замминистра энергетики заявил о необходимости специальной цены на газ для Луганской ТЭС

Экс-замминистра энергетики заявил о необходимости специальной цены на газ для Луганской ТЭС
15:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Такое заявления Сергей Чех аргументирует дефицитом энергии.

Чтобы не оставить Луганский регион без электроснабжения накануне отопительного сезона, правительство обязано рассмотреть вопрос предоставления специальной цены газа Луганской ТЭС, которая выполняет в регионе социальную функцию, являясь единственным источником энергоснабжения в области.

Об этом заявил экс-замминистра энергетики Сергей Чех.

"Мы подойдём к зиме, проблема ужесточится, и будут более тяжёлые последствия, чем сейчас при +20.Необходимый объём энергии дефицит энергии, который должен покрываться Луганской станцией, 160-180 мВт, он будет выше объёма выработки. По сути говоря, потребность в компенсации или в специальных ценах вырастет. Я убежден, что энергоблок, что сейчас работает на газу, приносит убытки компании и, поэтому он как можно меньше пытается эти убытки генерировать", - отметил Сергей Чех.

Эксперт отметил, что лучшим способом решения ситуации является предоставление Луганской ТЭС специальной цены на газ, поскольку себестоимость производства электроэнергии на газу в разы выше нежели на угле, а существующие ограничения на рынке электроэнергии не позволяют продавать ее по более высокому тарифу.

"Нужно установить специальную цену. Я считаю, что ценой газа и прибылью Нафтогаза нужно решать этот вопрос. Да, это приведёт к перераспределению, может быть, бюджета, но это нельзя считать потерей бюджета, это удержание стабильности в регионе", - сообщил Сергей Чех.

Луганская ТЭС перешла на "экономный" режим работы

По его мнению, альтернативным вариантом решения проблемы могло бы стать так называемое PSO на электроэнергию – компенсация разницы между действующими ценовыми ограничениями на электроэнергию, которые установил рынок, и себестоимостью производства электроэнергии Луганской ТЭС.

Он также подчеркнул, что в нынешней ситуации последствия отсутствия решения правительства о цене на газ для Луганской ТЭС могут обернуться катастрофой для Луганского региона.

"Это вопрос национальной энергетической безопасности. Потому что вопрос с последствиями размораживания тепловых систем , затоплением шахт Лисичанскугля, Первомайскугля, к ним дошкольные учреждения, школы, инфраструктура... Я не собираюсь наводить излишние страхи, но цена вопроса вероятных ущербов гораздо выше, чем затраты", - отметил Сергей Чех.

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Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. ТЭС обеспечивает электроэнергией север Луганской области, на сжигание газа она вынужденно уже переходила в ноябре прошлого года.

Действующие цены на электроэнергию не покрывают стоимость газа, на который вынуждена перейти Луганская ТЭС из-за блокирования поставок угля из России, поэтому Кабмин должен установить специальную цену на газ для теплоэлектростанции, отмечал директор областного департамента ЖКХ Виталий Сурай.

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Председатель Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий сообщил, что альтернативы снижению цены на газ для ТЭС нет, так как в противном случае придется применять веерные отключения и питать социальные объекты от генераторов.

3 октября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Минэнерго готово рассматривать вопрос цены на газ для Луганской ТЭС.

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Энергетика, ЖКХ, Нафтогаз, Луганск, Сергей Чех, Луганская ТЭС.
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