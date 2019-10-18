Денисова призывает не прекращать поиски украинских моряков с судна Bourbon Rhode

Новости Украины:Денисова отметила, что пока отсутствует информация о результатах поиска шести граждан Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала спасателей продолжать поиски моряков с корабля Bourbon Rhod, который 26 сентября затонул в Атлантическом океане.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в Facebook.

Она напомнила, что с момента, как судно Bourbon Rhode потерпело крушение неподалеку Мартиники, прошло более трех недель.

Денисова отметила, что пока отсутствует информация о результатах поиска шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца и Дмитрия Козырева.

В связи с этим омбудсмен призвал руководство Морского спасательного центра и координации Форт-де-Франс, который осуществляет координацию поисково-спасательной операции, предоставить информацию о стадии поисков украинцев.

"Время уходит, а родные пострадавших граждан Украины остаются без всякой вести об их судьбе ... Призываю продолжать поиски граждан Украины, ведь жизнь и здоровье человека - высшая ценность", - добавила Денисова.

26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

28 сентября в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трое членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.

В компании Bourbon Rhode заявляли, что поиски еще 11 пропавших членов экипажа, среди которых - граждане Украины, продолжаются.

7 октября президент Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить операцию по поиску шестерых пропавших граждан Украины - членов экипажа судна Bourbon Rhode.