Глава Верховного Суда посетовала на большое количество дел

Новости Украины:В Верховном Суде рассказали о количестве поступающих дел на рассмотрение.

Ежедневно в Верховный Суд Украины поступает 360 дел, а в производстве ВС за последние два года находится примерно 230 тыс. дел.

Об этом сообщила в эфире Радио НВ председатель Верховного Суда Украины Валентина Данишевская.

"Верховный Суд получил 77 тыс. дел тех, которые не были рассмотрены Высшим Верховным Судом предыдущего состава и мы получаем очень много обращений - 360 дел поступает в ВСУ ежедневно. В производстве ВСУ за последние почти 2 года находится примерно 230 тыс. дел. Около 155 тыс. дел ВСУ уже рассмотрел, еще 70 тыс. дел находится в производстве", - отметила Данишевская.

Верховная Рада 16 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей.

Валентина Данишевская ранее раскритиковала принятый Верховной Радой законопроект о судебной реформе.

Напомним, Верховная Рада в среду, 16 октября, приняла законопроект номер 1008, которым вводится так называемая судебная реформа президента Владимира Зеленского. Законопроект поддержали только члены фракции "Слуга народа" и ряд внефракционных депутатов. Другие фракции голосовали "против".