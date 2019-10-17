Глава Верховного Суда: Независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть

Новости Украины:Глава Верховного суда Украины подчеркивает, что запугивать судей перезагрузкой - не реформа.

Председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская раскритиковала принятый Верховной Радой законопроект о судебной реформе. Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"ВСУ является тем органом, который будет принимать окончательное решение не только по делам Коломойского (дело о ПриватБанке — ред), но и по выборам на неподконтрольных территориях. Поэтому, наверное, независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть. Поскольку и причин нет, и объяснений нет", — заявила Данишевская.

Председатель ВСУ отметила, что судебная система страдает от нехватки кадров, а новый закон только вдвое сократит количество судей Верховного суда.

"Судьи ВСУ проходили конкурсный отбор. И это происходило в течение года. То есть каждый конкурс длился почти год. Определили лучших и назначили. Некоторые из них работают только 4 месяца в ВСУ. Теперь среди этих 192 судей надо назначить худших, то есть тех, которые не могут вроде дальше работать в ВСУ ... Можно оставить и 50 для того, чтобы через два месяца принять новый закон и заполнить ВСУ другими людьми. Эта так называемая реформа предусматривает единственную цель — поменять людей", — отметила Данишевская.

В свою очередь, глава ВСУ добавила, что у нее все же есть надежда, что Президент Украины Владимир Зеленский ветирует этот закон.

Напомним, Верховная Рада в среду, 16 октября, приняла законопроект номер 1008, которым вводится так называемая судебная реформа президента Владимира Зеленского. Законопроект поддержали только члены фракции "Слуга народа" и ряд внефракционных депутатов. Другие фракции голосовали "против".

Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда Украины дважды — с 200 до 100, а также — роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12. Также Рада создала комиссию по вопросам добродетели. Она будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и Высшего суда правосудия, инициировать их увольнение и следить за добродетелью судей Верховного Суда.