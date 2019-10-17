Скачать
Четверг, 17.10.2019
В "Слуге народа" анонсировали фракционное заседание по переговорам в Минске
В "Слуге народа" анонсировали фракционное заседание по переговорам в Минске
На прощание: ВВС США разбомбили свой склад с боеприпасами в Сирии
На прощание: ВВС США разбомбили свой склад с боеприпасами в Сирии
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Ломаченко - лучший в мире, Усик - шестой в рейтинге ESPN
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)
Потрясающая Моника Беллуччи снялась в рекламе модного бренда (Фото, Видео)

Глава Верховного Суда: Независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть

Глава Верховного Суда: Независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть
06:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава Верховного суда Украины подчеркивает, что запугивать судей перезагрузкой - не реформа.

Председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская раскритиковала принятый Верховной Радой законопроект о судебной реформе. Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода, передает УНН.

"ВСУ является тем органом, который будет принимать окончательное решение не только по делам Коломойского (дело о ПриватБанке — ред), но и по выборам на неподконтрольных территориях. Поэтому, наверное, независимый ВСУ не очень устраивает действующую власть. Поскольку и причин нет, и объяснений нет", — заявила Данишевская.

Председатель ВСУ отметила, что судебная система страдает от нехватки кадров, а новый закон только вдвое сократит количество судей Верховного суда.

"Судьи ВСУ проходили конкурсный отбор. И это происходило в течение года. То есть каждый конкурс длился почти год. Определили лучших и назначили. Некоторые из них работают только 4 месяца в ВСУ. Теперь среди этих 192 судей надо назначить худших, то есть тех, которые не могут вроде дальше работать в ВСУ ... Можно оставить и 50 для того, чтобы через два месяца принять новый закон и заполнить ВСУ другими людьми. Эта так называемая реформа предусматривает единственную цель — поменять людей", — отметила Данишевская.

Порошенко отреагировал на решение Рады по сокращению состава ВККС

В свою очередь, глава ВСУ добавила, что у нее все же есть надежда, что Президент Украины Владимир Зеленский ветирует этот закон.

Напомним, Верховная Рада в среду, 16 октября, приняла законопроект номер 1008, которым вводится так называемая судебная реформа президента Владимира Зеленского. Законопроект поддержали только члены фракции "Слуга народа" и ряд внефракционных депутатов. Другие фракции голосовали "против".

Зеленский вносит изменения в Большую палату Верховного суда

Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда Украины дважды — с 200 до 100, а также — роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12. Также Рада создала комиссию по вопросам добродетели. Она будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и Высшего суда правосудия, инициировать их увольнение и следить за добродетелью судей Верховного Суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховный суд, Судебная реформа, Валентина Данишевская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
04 Легендарный экс-игрок Реала назвал самого талантливого украинского футболиста
05 Гончарук: Конкурс на топ-должности госслужбы продолжается
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
Ракетный эсминец США покинул порт Одессы
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Веет осенней свежестью: прогноз погоды на завтра
Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого
Скандалы в КСУ: Шевчук написал заявление на Тупицкого
Рецепт дня: милкшейк с халвой и сливами
Рецепт дня: милкшейк с халвой и сливами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь