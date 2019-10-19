На Киевщине зафиксирована вспышка ботулизма: есть смертный случай

Новости Украины:В Киевской области зарегистрированы уже три случая заболевания ботулизмом, один человек умер.

В Киевской области зарегистрированы уже три случая заболевания людей ботулизмом, один человек умер.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, факторы, ставшие причиной возникновения заболевания, разные.

"По результатам проведения санитарных и эпидемиологических расследований было установлено, что в первом случае вероятной причиной стало употребления пострадавшим рыбы вяленой (филе рыбы сушеной кусочками), во втором случае не установлена связь с употреблением пищевых продуктов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем "третий пострадавший употреблял рыбные консервы промышленного изготовления, баклажаны маринованные домашнего изготовления и рыбу кефаль, которая была приобретена на рынке в Херсонской области, засолена в домашних условиях и отправлена потребителю в течение двух дней".

"Сейчас образцы остатков указанных пищевых продуктов исследуются на наличие ботулотоксина", - добавили в ведомстве.

Госпродпотребслужба призывает потребителей ответственно относиться к своему здоровью, обязательно обращать внимание при покупке продуктов питания, в частности рыбной продукции, на сроки и условия хранения, не употреблять пищевые продукты при малейшем подозрении относительно их качества, а также соблюдать требования по приготовлению и хранению сырья и блюд из мяса, рыбы и т.д. в домашних условиях.