За Гладковского внесен залог: детали

Новости Украины:Близкие Гладковского внесли за него залог.

За находящегося под арестом президента корпорации "Богдан", экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10 млн грн.

Об этом сообщает в понедельник "5 канал" со ссылкой на адвоката арестованного Руслана Волынца.

По словам адвоката, средства перечислили близкие подозреваемого. Как следствие, экс-замсекретаря СНБО может выйти из СИЗО уже в понедельник.

Как сообщалось, ВАКС избрал меру пресечения президенту корпорации "Богдан", экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Такое решение суд вынес на заседании 19 октября в субботу.