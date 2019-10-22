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Приметы и обряды на 22 октября - День Якова
Приметы и обряды на 22 октября - День Якова

Приметы и обряды на 22 октября - День Якова

Приметы и обряды на 22 октября - День Якова
07:14 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:22 октября православная церковь отмечает память одного из двенадцати апостолов - Иакова Алфеева, который был братом евангелиста и апостола Матфея.

Традиции на 22 октября

Наступает пора заготовки дров на зиму - считалось, что осеннее полено горит жарко, лучше, чем весеннее и летнее, и дает больше тепла. Чтобы не заблудиться в лесу, обойтись без ранений и других травм, надо было обязательно задобрить борового - лесного духа. Для этого оставляли в лесу горшок каши, краюху хлеба и платок для жены борового - боровухи.

С этого дня на мельницах или домашних круподерках и крупорушках принимались обдирать просо, овес, ячмень, мололи пшеницу на крупу. Каша была основой питания деревенской семьи (говорили, что без каши и обед не обед), этот день часто и называли днем первой каши.

В каждой семье в день апостола Якова заваривали первую кашу, со свежим ароматным постным маслом, а то и со свиным или бараньим салом. Пекли пирог с кашей из новой крупы, приглашали гостей.

Приметы на 22 октября

Яков, брат божий, крупицу (снежную) пошлет.

Яков пришел, холода принес.

Яков пришел - крупу послал.

Белый снег на Якова - благо.

Готовь теплую одежку - зима забредает.

С Якова студеного холод крыльями машет.

Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет.

Яков белую крупу на землю просыпает, тропы остужает, день убавляет.

Снег падает на талую землю - людям трудно жить будет (урожай будет в следующем году плохим), а на мерзлую - легче.

Текло и замерзло, с крыш сосульки свисают - осень протянется долго.

Пока иголки с лиственницы не осыплются - снега не будет, а если он и выпадет, то все равно растает.

Знаменательные события в истории: 22 октября 2019 года

Если на луковицах много одежки - быть зиме холодной.

Первые и последние холода опасны.

Первый снег не обещает скорой зимы.

Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало - зима не наступит, оттепель ее сгонит.

После осенней гололедицы жди дождя.

Стужа да нужа (нужда) - нет их хуже.

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 22 октября, День Якова, День Иакова Алфеева.
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