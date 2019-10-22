Приметы и обряды на 22 октября - День Якова

Традиции на 22 октября
Наступает пора заготовки дров на зиму - считалось, что осеннее полено горит жарко, лучше, чем весеннее и летнее, и дает больше тепла. Чтобы не заблудиться в лесу, обойтись без ранений и других травм, надо было обязательно задобрить борового - лесного духа. Для этого оставляли в лесу горшок каши, краюху хлеба и платок для жены борового - боровухи.
С этого дня на мельницах или домашних круподерках и крупорушках принимались обдирать просо, овес, ячмень, мололи пшеницу на крупу. Каша была основой питания деревенской семьи (говорили, что без каши и обед не обед), этот день часто и называли днем первой каши.
В каждой семье в день апостола Якова заваривали первую кашу, со свежим ароматным постным маслом, а то и со свиным или бараньим салом. Пекли пирог с кашей из новой крупы, приглашали гостей.
Приметы на 22 октября
Яков, брат божий, крупицу (снежную) пошлет.
Яков пришел, холода принес.
Яков пришел - крупу послал.
Белый снег на Якова - благо.
Готовь теплую одежку - зима забредает.
С Якова студеного холод крыльями машет.
Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет.
Яков белую крупу на землю просыпает, тропы остужает, день убавляет.
Снег падает на талую землю - людям трудно жить будет (урожай будет в следующем году плохим), а на мерзлую - легче.
Текло и замерзло, с крыш сосульки свисают - осень протянется долго.
Пока иголки с лиственницы не осыплются - снега не будет, а если он и выпадет, то все равно растает.
Если на луковицах много одежки - быть зиме холодной.
Первые и последние холода опасны.
Первый снег не обещает скорой зимы.
Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало - зима не наступит, оттепель ее сгонит.
После осенней гололедицы жди дождя.
Стужа да нужа (нужда) - нет их хуже.