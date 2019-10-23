Туманное бабье лето на исходе: прогноз погоды на 23-24 октября

Новости Украины:В ближайшие сутки погода в Украине кардинальное не изменится, синоптики прогнозируют похолодание только с понедельника.

23 октября, погоду в Украине продолжит определять очень теплая воздушная масса, ожидается погода без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью и утром в Украине туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.

В Киеве в среду без осадков, ночью, утром туман; температура ночью 7-9°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 октября самая высокая температура днем была +21,1 в 1935 году, самая низкая ночью -5,4 в 1999 году.

Прогноз погоды на среду, 23 октября, по Украине:

Ужгород – +20...+22, небольшая облачность

Львов – +19...+21, небольшая облачность

Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность

Тернополь – +19..+21, небольшая облачность

Черновцы – +18...+20, небольшая облачность

Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность

Луцк – +18...+20, небольшая облачность

Ровно – +18...+20, небольшая облачность

Житомир – +18...+20, небольшая облачность

Винница – +18...+20, небольшая облачность

Одесса – +15...+17, небольшая облачность

Николаев – +18...+20, небольшая облачность

Херсон – +18...+20, небольшая облачность

Симферополь – +17...+19, небольшая облачность

Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность

Черкассы – +17...+19, небольшая облачность

Чернигов – +18...+20, небольшая облачность

Сумы – +18...+20, небольшая облачность

Полтава – +17...+19, небольшая облачность

Днепр – +18...+20, небольшая облачность

Запорожье – +18...+20, небольшая облачность

Донецк – +18...+20, небольшая облачность

Луганск – +17...+19, небольшая облачность

Харьков – +18...+20, небольшая облачность

Киев – +16...+18, небольшая облачность

Прогноз погоды на 23 октября

Прогноз погоды на 24 октября

24 октября - без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла; днем 14-19°, на крайнем западе до 23°.

В Киеве в четверг без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.

С понедельника, 28 октября, в Украину придет осеннее похолодание. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, днем температура упадет с +15-20° до +5-10°.

Уже к концу недели ночью будут наблюдаться заморозки, а днем температура опустится до +3-8°.

В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.