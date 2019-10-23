Туманное бабье лето на исходе: прогноз погоды на 23-24 октября

23 октября, погоду в Украине продолжит определять очень теплая воздушная масса, ожидается погода без осадков, сообщил Укргидрометцентр.
Ночью и утром в Украине туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла; днем 16-21°, на Закарпатье до 24°.
В Киеве в среду без осадков, ночью, утром туман; температура ночью 7-9°, днем 16-18°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 октября самая высокая температура днем была +21,1 в 1935 году, самая низкая ночью -5,4 в 1999 году.
Прогноз погоды на среду, 23 октября, по Украине:
Ужгород – +20...+22, небольшая облачность
Львов – +19...+21, небольшая облачность
Ивано-Франковск – +19...+21, небольшая облачность
Тернополь – +19..+21, небольшая облачность
Черновцы – +18...+20, небольшая облачность
Хмельницкий – +19...+21, небольшая облачность
Луцк – +18...+20, небольшая облачность
Ровно – +18...+20, небольшая облачность
Житомир – +18...+20, небольшая облачность
Винница – +18...+20, небольшая облачность
Одесса – +15...+17, небольшая облачность
Николаев – +18...+20, небольшая облачность
Херсон – +18...+20, небольшая облачность
Симферополь – +17...+19, небольшая облачность
Кропивницкий – +18...+20, небольшая облачность
Черкассы – +17...+19, небольшая облачность
Чернигов – +18...+20, небольшая облачность
Сумы – +18...+20, небольшая облачность
Полтава – +17...+19, небольшая облачность
Днепр – +18...+20, небольшая облачность
Запорожье – +18...+20, небольшая облачность
Донецк – +18...+20, небольшая облачность
Луганск – +17...+19, небольшая облачность
Харьков – +18...+20, небольшая облачность
Киев – +16...+18, небольшая облачность
Прогноз погоды на 23 октября
Прогноз погоды на 24 октября
24 октября - без осадков. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла; днем 14-19°, на крайнем западе до 23°.
В Киеве в четверг без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 16-18°.
С понедельника, 28 октября, в Украину придет осеннее похолодание. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
По его словам, днем температура упадет с +15-20° до +5-10°.
Уже к концу недели ночью будут наблюдаться заморозки, а днем температура опустится до +3-8°.
В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.