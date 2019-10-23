К семейному врачу не более 7 км: Минздрав определил критерии соцуслуг

Новости Украины:Минздрав определил критерии в рамках реализации плана развития сетей социальных услуг.

Для реализации инициативы правительства Украины по созданию единого плана развития региональных сетей социальных услуг Министерство здравоохранения разработало необходимые критерии по формированию сетей, которые будут оказывать различные виды медицинской помощи — от первичной до экстренной.

Согласно представленным критериям на сайте министерства, расположение пациента и семейного врача должно осуществляться в пределах 7 км, больница интенсивного лечения должна находиться не дальше, чем 60 минут езды, а время приезда «скорой» в городе должно составлять 10 мин, а за городом до 20 минут.

В правительстве также инициируют создание сетей, предоставляющих соответствующие социальные услуги в культурной, образовательной, административной и других сферах.

Способная сеть оказания медпомощи позволит своевременно и качественно предоставлять пациенту помощь в соответствии с территориальным планированием объектов инфраструктуры.

Напомним, Министерство здравоохранения отчиталось о первых 50 днях работы нового правительства Украины.