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Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав

Первые 50 дней работы: чего добился Минздрав
22:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:МОЗ, говоря о своих 50 днях работы, выделил предельные цены на лекарства и "скорые" для регионов.

За первые 50 дней работы нового правительства в Министерстве здравоохранения разработаны методики моделирования сетей первичной и специализированной медицинской помощи, идет формирование телемедицинской сети в Украине.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"За этот короткий период Министерство здравоохранения Украины достигло следующих результатов: Минздрав Украины будет устанавливать предельные цены на лекарства из Нацперечня. Утвержден соответствующий Реестр предельных оптово-отпускных цен на некоторые лекарственные средства. Это позволит избежать завышения цен на лекарства, которые закупаются медицинскими учреждениями самостоятельно через систему Prozorro. Учреждения смогут обеспечить еще больше бесплатных лекарств для своих пациентов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также были утверждены документы по распределению и поставке препаратов для лечения больных онкологией, онкогематологией, вирусными гепатитами B и С, орфанными метаболическими заболеваниями, легочной артериальной гипертензией.

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Кроме этого, был утвержден список участников, которые присоединились к пилотному проекту с 2D кодированием на упаковках лекарственных средств.

"Разработана Концепция развития фармацевтического сектора отрасли здравоохранения на 2020-2025 годы. Разработаны методики моделирования сетей первичной и специализированной медицинской помощи. Завершен анализ сети многопрофильных больниц интенсивного лечения (МБИЛ)", - добавили в Минздраве.

Первые 50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях

Отмечается, что в настоящее время идет подготовка к запуску Программы медицинских гарантий с 1 апреля 2020 года.

В министерстве отметили, что бюджет Программы - 72,1 млрд грн - обеспечит медуслугами и лекарствами людей в экстренных случаях, на приеме у семейного врача, педиатра или терапевта, на уровне специализированной амбулаторной и госпитальной помощи, при необходимости паллиативной медицинской помощи и реабилитации.

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Также были согласованы закупки автомобилей скорой помощи для Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областей и г. Киева в рамках пилотного проекта по развитию экстренной медицинской помощи.

"Эти закупки позволят обеспечить 100% потребность в автомобилях экстренной медицинской помощи в этих регионах", - уверили в Минздраве.

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Уточняется, что также идет формирование телемедицинской сети в Украине - пациенты в наиболее отдаленном селе смогут получить консультацию врача.

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Минздрав, Лекарства, Ккабмин.
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