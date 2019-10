Первые 50 дней: в Минобразовании тоже поделились достижениями

Новости Украины:Министр образования и науки рассказала о 50 днях работы.

В сфере науки и образования достижениями за 50 дней работы правительства является, прежде всего, введение супервизии для учителей, подготовка к запуску Нацфонда исследований и старшей профильной школы.

Об этом написала министр образования и науки Анна Новосад в Facebook.

"Сегодня 50 дней правительства, которые для меня слились в один длинный и бесконечный рабочий день. Хотя срок мал, чтобы представить какие-то выдающиеся достижения, сказать нам все же есть о чем", - написала она.

Прежде всего, министр вспомнила о начатом пересмотре использования всех субвенций и других программ бюджетной поддержки для школы. "Сейчас у нас есть около 1,5 млрд неиспользованных средств (образовательная субвенция, субвенция НУШ, субвенция на Интернет). Чтобы они не пропали в конце года, мы сделаем их переходными и в 2020 направим на поддержку, прежде всего, опорных школ», - отметила она.

По словам руководителя МОН, опорные школы будут приоритетом для повышения качества образования. Сейчас таких школ чуть более 800, однако через год-два их должно стать около 1500. "Уже с 2020-го будет целевая поддержка развития в них образовательного пространства и материальное обеспечение", - пообещала министр.

Новосад отметила, что руководство МОН начало проводить встречи с департаментами образования каждой из областей, чтобы обсудить перспективные планы развития сети учебных заведений.

"Старшая профильная школа - один из ключевых элементов НУШ. И желательно начать подготовку заранее. Запуск старшей профильной школы будет большой инвестицией, на которую нужны средства - на капитальный ремонт и новую образовательную среду, глубокую переподготовку учителей. Именно поэтому над этим проектом мы будем работать со Всемирным банком. Соглашение планируем подписать уже зимой 2020-го ", - сообщила министр.

Она также рассказала о внедряемой супервизии для учителей - соответствующий приказ министр подписала накануне. "По сути, речь идет о дополнительной помощи учителям для борьбы с профессиональным выгоранием и подбора лучших методик в зависимости от специфики класса и с учетом ценности НУШ ... Супервизор - это наставник и консультант, который поможет, поддержит, научит новому и поделится опытом", - уточнила руководитель МОН.

В сфере высшего образования, по ее словам, готовится алгоритм для комплексной реформы финансирования и управления. Публичная презентация концепции состоится в ноябре.

"О профтехобразовании - в рамках проекта EU4Skills отобрали регионы-победители, где будут созданы 7 центров профессионального совершенства. Ждите объявления в конце следующей недели", - анонсировала Новосад.

В научной сфере, по мнению министра, также есть определенные достижения. В частности, обновлен состав Аттестационной коллегии и проведено первое ее заседание, отменены требования печати в спецвыпуске издания "Освіта України" объявлений о защите (который был обычным механизмом выкачивания средств), назначен исполнительный директор Национального фонда исследований, завершается работа над "нормативкой", чтобы запустить работу НФД.

"Нам важно начать работу правительства on the same page с научным сообществом. Готовимся к первому заседанию в начале ноября Нацсовета по вопросам развития науки и технологий под председательством (Премьер-министра) Алексея Гончарука", - сказала руководитель МОН.