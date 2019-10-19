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Первые 50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях

Первые 50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях
20:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр социальной политики назвала 7 достижений своей команды за первые 50 дней работы.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская назвала 7 достижений своей команды за первые 50 дней работы.

Об этом она написала в Facebook.

"Сегодня исполняется 50 дней работы правительства технократов", - напомнила министр.

Соколовская сообщила, что практически сделало Минсоцполитики за первые 50 дней работы.

По ее словам, министерство выступило за эффективные подходы в борьбе с бедностью, потому инициировали реформу прожиточного минимума (ПМ), разработало, представило и согласовывает соответствующий законопроект.

"Суть заключается в том, чтобы отвязать от ПМ нерелевантные формы выплат и пособий (которых сегодня насчитывается более 150). Отвязка не приведет к уменьшению размера существующих выплат. При этом она позволит адресно увеличить помощь и помогать тем, кто действительно нуждается, - поскольку "привязанными" к ПМ останутся 2 категории: пенсии и помощь малообеспеченным семьям", - пояснила министр.

Она добавила, что Минсоцполитики инициировало монетизацию "Пакета малыша" для жителей Донецкой области.

"Это пилотный проект, который мы начали в связи с тем, что с начала программы "бэби-боксов" в сентябре 2018 года Донецкая область не получила ни одного пакета малыша. Таким образом, уже в ближайшее время 7200 рожениц Донецкой области могут получить денежный эквивалент "бэби-бокса", - написала Соколовская.

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Также, по ее данным, Минсоцполитики планирует в этом году полностью покрыть потребности лиц с инвалидностью в технических средствах реабилитации (ТСР).

"В инициированных нами и одобренных правительством изменениях в госбюджет на 2019 год предусмотрено дополнительно 786 млн 950,5 тыс. грн на соответствующую программу (сейчас на это предусмотрено 1 млрд 210 млн грн). Выделение этих средств позволит изготовить дополнительно около 250 тыс. изделий (в том числе протезов, колясок, ортопедической обуви и других средств) для лиц и детей с инвалидностью", - сообщила министр.

Кроме того, по данным Соколовской, государство выплатит задолженность за этот год перед пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы, для этого утверждены изменения в госбюджет на 2019 год на сумму 354,5 млн грн (сейчас на это предусмотрено 1 млрд 980,9 млн грн).

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Также Соколовская заявила, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получат жилье.

"Средства уже пошли в регионы, и теперь почти 1700 молодых украинцев смогут получить собственное жилье по всей Украине. Вопрос состояния покупки/осуществления компенсации местными органами за жилье на ежедневном контроле", - заверила министр.

Вместе с тем, по ее данным, начали создавать Реестр пострадавших (жертв) по вопросам предотвращения торговли людьми и противодействия домашнему насилию, что значительно упростит жизнь пострадавшим, которых в Украине около 50 тыс. человек.

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Также Минсоцполитики подготовило базу для монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"В ближайшее время планируется начать соответствующее начисление, которое позволит льготникам самостоятельно распоряжаться средствами по льготам (а также стимулировать их к эффективному использованию ресурсов, поскольку сэкономленные средства они оставляют себе)", - добавила Соколовская.

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Кабмин, Минсоцполитики, Юлия Соколовская.
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