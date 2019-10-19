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Гончарук рассказал о итогах рабочей недели правительства

Гончарук рассказал о итогах рабочей недели правительства
09:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Премьер-министр сообщил о улучшении сотрудничества с Швецией и о реформе Укрзализныци.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об итогах работы правительства за неделю, что проходит, в частности, вспомнив о принятии в первом чтении в Верховной Раде проекта Государственного бюджета на 2020 год.

Об этом  сообщает глава правительства в Facebook.

"Коротко о главном за неделю", - отметил Премьер, приведя список:

возвращение Калушской ТЭЦ в государственную собственность. "Теперь для людей не будет никаких неожиданностей во время отопительного сезона", - указал он.

создание при Кабмине Комиссии по вопросам защиты бизнеса. "Комиссия оперативно будет реагировать на обращения бизнеса", - добавил глава правительства.

  • правительство создает Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к ее работе представителей ОО, которые защищают интересы малого бизнеса. "Указом Президента определены 2 недели для совместной подготовки с общественностью важных законопроектов, которые либерализуют условия для ФЛП, в частности будет введен 2-летний мораторий на их проверку", - отметил Гончарук, добавив, что "треть экономики в тени - это ненормальная история".

  • в ближайшее время правительство подаст новый закон о статусе ветеранов и их социальных гарантиях. "Кроме этого, мы возьмем под защиту и членов семей погибших воинов. Мы создаем Совет семей погибших при Минветеранов - для нас важно вместе расследовать гибель наших военных", - добавил он.

  • одобрен законопроект о передаче общежитий бывших гос- и коммунальных предприятий в собственность общин. "Люди, которые всю жизнь живут там, смогут приватизировать часть недвижимости. Они имеют на это право", - пояснил Премьер.

  • услуги, которые государство будет гарантировать гражданам в рамках ОТО. Это и доступность школ, больниц и качество предоставления админуслуг, и наличие пунктов полиции. Каждая ОГА имеет дедлайн - до 10 декабря смоделировать собственную инфраструктурную сеть области.

  • Госгеокадастр сделал за 2 недели то, чего не могли сделать 28 лет. Теперь у нас появилась информация о лесах и незарегистрированных землях. "На самом деле, не только это сделано. Мы готовимся к запуску единой системы госкадастра, которая должна быть открытой и совершенной, а информация в ней - достоверной", - добавил глава правительства.

  • Президент подписал законопроект "О концессиях". "Он даст колоссальный экономический эффект. И вдохнет жизнь в украинскую инфраструктуру различных уровней", - отметил Премьер.

  • парламент поддержал много правительственных инициатив и законопроектов: в первом чтении проект Госбюджета-2020; о выделении 1 млрд грн для шахтеров. "Не менее важным является и правительственный законопроект об игорном бизнесе, который урегулирует деятельность этой сферы и ограничит распространение игромании. А также позволит получить до 5 миллиардов гривен в бюджет", - отметил Гончарук.

  • запустили реформу Укрзализныци, которая три года замораживалась.

  • предусматриваем дополнительные 354,6 млн грн на обеспечение чернобыльцев и 787 млн грн - на обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

  • проводим открытые конкурсы на топ-должности госслужбы.

  • усиливаем сотрудничество со Швецией в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

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Напомним, Кабинет министров Украины разработал и зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Все по теме:

Верховная Рада, Швеция, Укрзализныця, ОГА, Кабмин, Концессия, Алексей Гончарук, Минветеранов.
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