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Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы

Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
13:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Киеве будут судить злоумышленника, который почти год наза напал на Dzidzio.

В Киеве будут судить злоумышленника, который напал на Dzidzio.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в суд направлен в обвинительный акт по обвинению 24-летнего гражданина Российской Федерации в нанесении из хулиганских побуждений телесных повреждений артисту Dzidzio.

"28 декабря 2018 года во время конфликта, произошедшего возле офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле, злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему и скрылись с места происшествия. Хулиганы, которые нанесли телесные повреждения артисту, были установлены, ими оказались граждане другого государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что длительное время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых было установлено.

На сегодняшний день обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины направлен в Подольский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

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За совершенное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Местонахождение других лиц, причастных к совершению уголовного преступления, устанавливается.

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Киев, Нападение, DZIDZIO, Нападение на Dzidzio.
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