Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы

Новости Украины:В Киеве будут судить злоумышленника, который почти год наза напал на Dzidzio.

В Киеве будут судить злоумышленника, который напал на Dzidzio.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, в суд направлен в обвинительный акт по обвинению 24-летнего гражданина Российской Федерации в нанесении из хулиганских побуждений телесных повреждений артисту Dzidzio.

"28 декабря 2018 года во время конфликта, произошедшего возле офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле, злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему и скрылись с места происшествия. Хулиганы, которые нанесли телесные повреждения артисту, были установлены, ими оказались граждане другого государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что длительное время злоумышленники скрывались от органов досудебного расследования. Однако по результатам оперативно-розыскных мероприятий местонахождение одного из подозреваемых было установлено.

На сегодняшний день обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины направлен в Подольский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Местонахождение других лиц, причастных к совершению уголовного преступления, устанавливается.