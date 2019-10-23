Ветераны войны получат отдельный пакет медицинских услуг

Новости Украины:Для ветеранов разработали отдельный пакет медицинских услуг.

Для ветеранов войны разработан отдельный пакет медицинских услуг, которые будут финансироваться через новую бюджетную программу.

Об этом сообщает официальный сайт Херсонской ОГА со ссылкой на заявление министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды во время посещения Херсонского областного госпиталя инвалидов и ветеранов войны.

"Для ветеранов войны разработан отдельный пакет медицинских услуг, которые будут финансироваться через новую бюджетную программу", - говорится в сообщении.

Вместе с председателем облгосадминистрации Юрием Гусевым и главным врачом госпиталя Валерием Тимошенко Коляда обсудила вопросы обеспечения медучреждения оборудованием, посмотрела палаты для участников войны и пообщалась с представителями ветеранских организаций.

В палате к Коляде обратился участник АТО Николай Гончарук относительно процедуры определения группы инвалидности у ветеранов АТО.

"Мы еще в прошлом году говорили с Министерством здравоохранения относительно подходов, видения и практик медико-социальной экспертной комиссии в целом. В процентном эквиваленте она должна определить, насколько человек утратил свою функциональность. А медики - подобрать программу индивидуальной реабилитации. И через год надо возвращаться в эту комиссию на обследование", - ответила Коляда.

В свою очередь, председатель облгосадминистрации Юрий Гусев назвал вопрос медико-санитарного лечения и социализации ветеранов чрезвычайно важными для региона.