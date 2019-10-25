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Богдан влиял на некоторые судебные решения - Горбатюк

Богдан влиял на некоторые судебные решения - Горбатюк
11:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Горбатюк рассказал о деле ГПУ, в котором фигурировал Богдан.

Освобожденный от должности накануне руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что его управление занималось расследованием дела, в котором фигурировал председатель Офиса Президента Андрей Богдан.

Об этом Горбатюк рассказал в эфире Громадського радио.

Как отмечается в сообщении, в управлении Горбатюка считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 млрд грн по гарантиям корпорации "Единые энергетические системы" перед российским Минобороны.

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"Есть действительно дело, в котором были приняты судебные решения, которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они на Украину возложили 32 млн грн долга и выплату 32 млн грн Российской Федерации. По этому делу уже больше года мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и Богдана ", - рассказал Горбатюк.

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Он также отметил, что в этом деле вообще было принято "значительное количество процессуальных решений", однако, по словам бывшего руководителя управления ГПУ, их блокировало руководство ведомства.

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Прокуратура, ГПУ, Генпрокуратура, Сергей Горбатюк, Андрей Богдан.
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