Скачать
Пятница, 25.10.2019
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Разумков: Для нас важно быть частью Совета Европы
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Дискредитация "Азова": в Раде готовят письмо к Конгрессу США
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Лига Европы. Результаты и обзоры матчей 24 октября (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)

В ГБР создан "Совет общественного контроля"

В ГБР создан "Совет общественного контроля"
13:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Роман Труба 21 октября до конца дня должен был утвердить новый состав СОК.

При Государственном бюро расследований создана общественная организация "Совет общественного контроля".

Об этом победители голосования в СОК при ГБР сообщили на пресс-конференции.

Как рассказала член правления ОО "Совет общественного контроля" Екатерина Кувита, директор ГБР Роман Труба 21 октября до конца дня должен был утвердить новый состав СОК, однако не сделал этого. Кроме того, Кувита заявила, что 22 октября на сайте ГБР появилось сообщение, что якобы Окружной административный суд запрещает ГБР публиковать результаты и назначать состав СОК.

"Роман Труба имеет целью избегать создания СОК как можно дольше. И таким образом он избегает создания дисциплинарной комиссии при ГБР и какого-либо контроля со стороны общественности за деятельностью ГБР. Именно поэтому мы решили создать общественную организацию "Совет общественного контроля" и работать в дальнейшем в формате общественной организации. Это будет площадка для систематизации всей информации по координации других правозащитников о работе ГБР", - заявила Кувита.

"Тайный отпуск Порошенко": ГБР не будет проводить обыски у журналистов

В свою очередь другой член правления ОО "Совет общественного контроля" Василий Апасов отметил, что новосозданная общественная организация будет мостиком между общественностью и ГБР.

"Наша общественная организация будет не только защищать наши интересы, хотя мы хотим доказать, что мы победили в голосовании и заставить директора ДРБ издать приказ о нашем предназначении, но мы хотим также и показать, что к нам могут обращаться и другие люди и общественные организации, которые считают, что их права были нарушены правоохранительными органами и органами власти", - отметил Апасов.

Председатель новосозданной общественной организации Денис Колесников заявил, что в общественную организацию входят квалифицированные юристы, адвокаты, а также журналисты.

Партия Порошенко имеет предложение касательно вступления в НАТО

"Мы будем освещать незаконную деятельность правоохранительных органов, в частности, незаконное привлечение граждан к уголовной ответственности. Мы приглашаем всех, кому эта проблема не чужда, подключаться к работе нашей организации, а также приглашаем людей, пострадавших от деятельности правоохранительных органов, обращаться к нам, особенно тех, у кого нет финансового ресурса защитить себя", - сказал Колесников.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Совет Безопасности, ГБР, Совет общественного контроля, Роман Труба.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
03 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
04 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
05 Гороскоп на сегодня, 25 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Переводят ли часы в других странах мира
Переводят ли часы в других странах мира
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
Владимир Остапчук подтвердил новость о разводе с женой
Владимир Остапчук подтвердил новость о разводе с женой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь