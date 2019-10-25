В Минэкоэнерго напомнили об ответственности за сжигание листьев

Новости Украины:Штраф за сжигание листьев колеблется от 340 до 1360 гривен для граждан и от 850 до 1700 гривен - для должностных лиц.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды призывает население не сжигать листья, что приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы, говорится в сообщении министерства.

"Традиционно осенью люди сгребают опавшие листья и сжигают его, не задумываясь над тем, какой вред это наносит здоровью и окружающей среде. Министерство энергетики и защиты призывает граждан не жечь листья, поскольку это приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что врачи также предупреждают о рисках для здоровья, ведь при сжигании выделяется бензопирен, что может вызвать у человека рак. С дымом в воздух выходят диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ. Тлеющие листья выделяет угарный газ, который блокирует поступление кислорода к тканям организма. К примеру, одна тонна тлеющих листьев приравнивается к тридцати килограммам угарного газа. Это очень ядовитый газ, поскольку чрезвычайно легко связывается гемоглобином крови, блокируя доставку кислорода к тканям организма. Сердце начинает работать с высокой нагрузкой, а это - увеличивает шанс на обострение заболеваний сердца.

"Сжигание листьев приводит еще и к загрязнению атмосферы, воды и почвы. Опасность заключается и в том, что это может перерасти в неконтролируемое горение. Министерство энергетики и защиты окружающей среды предупреждает: такие действия приводят также к исчезновению некоторых видов животных и гибели насекомых", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сжигать листья запрещает ряд законов, а Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает за это наказание в виде штрафа. Размер штрафа за такое правонарушение колеблется от 340 до 1360 гривен для граждан и от 850 до 1700 гривен - для должностных лиц.

"Если вы стали свидетелем сжигания листьев, попробуйте сначала поговорить с правонарушителем и убедить его не делать этого. Если разговоры не подействуют, то вызывайте правоохранителей и пожарных", - отмечается в сообщении.

Минэкоэнерго рекомендует компостировать листья - для этого не нужно особых знаний или усилий. Надо специальный резервуар или просто яма, куда можно поместить листья, а затем умеренно его увлажнять. Весной этим удобрением можно удобрить почву. Например, в Киеве попытались решить проблему с сжиганием листьев, бесплатного принимая его на территории мусорного полигона.

Рранее некоторые интернет-ресурсы сообщили об ухудшении ситуации с загрязнением воздуха в Киеве.

Утром 21 октября пресс-служба КГГА сообщила, что в Голосеевском районе столицы ухудшилось состояние воздуха из-за пожаров на торфяниках в Обуховском районе Киевской области. Также в горгосадминистрации заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе превышена только возле загруженных автодорог.

Директор Центральной геофизической обсерватории Александр Косовец заявил, что в Киеве в воздухе не обнаружено серьезных загрязнений.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды также заявили, что превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе нет, все показатели в пределах нормы.