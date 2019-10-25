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Суд обьяснил свое решение смягчить приговор бывшему начальнику СБУ

Суд обьяснил свое решение смягчить приговор бывшему начальнику СБУ
15:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Щеголев - единственный из высоких длжностных лиц времен президентства Виктора Януковича, над которым идет суд за преследование участников Майдана.

Коллегия судей Шевченковского районного суда Киева обосновала решение о смягчении меры пресечения для бывшего начальника Управления СБУ в г.Киеве и Киевской области Александра Щеголева необходимостью лечения за рубежом.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

"Защита аргументировала свое несогласие с продолжением круглосуточного домашнего ареста необходимостью лечения за рубежом, и, очевидно, суд учел это пожелание, поскольку даже не ограничил обвиняемого ношением браслета, запретом покидать пределы Киевской области или хотя бы необходимостью сообщать об этом", - сказано в заметке .

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Закревская добавила, что следующее заседание по делу Щеголева назначено на 14.00 20 ноября.

По информации Адвокатской совещательной группы, сегодня, 25 октября, Шевченковский районный суд города Киева отпустил бывшего начальника Управления СБУ в г. Киеве и Киевской области Александра Щеголева, который находился под круглосуточным домашним арестом с обязательством носить электронный браслет, под личное обязательство.

В феврале 2016 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Щеголева за организацию силового разгона Майдана 18-19 февраля 2014 года.

По данным ГПУ, Щеголев, действуя в составе организованной группы, в которую входили бывшие чиновники, с целью разгона митингующих с Майдана Незалежности 18 февраля 2014 года принял решение о проведении сотрудниками СБУ при поддержке органов внутренних дел антитеррористической операции, в результате которой погибли и пострадали люди .

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Щеголеву была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которую неоднократно продлевали.

26 июня 2019 суд изменил меру пресечения Щеголеву на круглосуточный домашний арест, основываясь на решении Конституционного суда, который позволил выбирать альтернативные меры, кроме содержания под стражей лицам, которые подозреваются или обвиняются в тяжких и особо тяжких преступлениях.

18 июля суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Щеголеву.

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Киев, СБУ, Суд, Александр Щеголев.
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