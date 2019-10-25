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Украинцы опередили китайцев по количеству разрешений на проживание в ЕС

Украинцы опередили китайцев по количеству разрешений на проживание в ЕС
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинцы чаще других получают разрешение на проживание в странах ЕС.

Страны Европейского Союза в 2018 году выдали гражданам других стран 3,225 млн первых разрешений на проживание, из них – 527 тыс. получили граждане Украины.

Таким образом Украина заняла первое место по разрешениям проживания в странах ЕС, сообщает Евростат.

"В 2018 году граждане Украины (527 тыс. человек, из которых почти 78% получили разрешение на проживание в Польше) продолжили получать наибольшее количество разрешений в ЕС, опережая граждан Китая (206 тысяч человек, из которых почти половина получила проживание в Великобритании), Индии (197 тыс., из них 38% - в Великобритании), Сирии (174 тыс., из них 71% - в Германии), Беларуси (138 тыс., из них 92% - в Польше), Марокко (127 тыс., из них 45% - в Испании), США (120 тыс., из которых 36% - в Великобритании), Бразилии (88 тыс., из них 32% - в Португалии), Турции (80 тыс., из них 29% - в Германии) и России (75 000, из них 18% - в Германии)", - говорится в документе статистического ведомства ЕС.

Около половины (54%) всех первых разрешений на проживание в странах ЕС в 2018 году было выдано гражданам этих десяти стран.

Как отмечается, украинцы получили разрешение на проживание в странах ЕС преимущественно из соображений трудоустройства (65% всех первых разрешений на проживание, выданных украинцам в 2018 году), китайцы – из-за образования (67%), а марокканцы (61% ) воспользовались разрешениями на жительство по семейным обстоятельствам.

Данные Евростата за 2018 год выданные разрешения на проживание в странах ЕС-на 0,4% больше за показатели 2017 года.

Как сообщалось, за последние пять лет количество трудовых мигрантов из Украины в Польше возросло в пять раз - с 300 тысяч до около 1,5 млн.

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Украина, ЕС, Украинцы, Евростат, Виды на жительство, Разрешение на проживание.
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