Скачать
Пятница, 25.10.2019
Загороднюк подвел итоги встречи с генсеком НАТО - говорил о Крыме и реформах
Загороднюк подвел итоги встречи с генсеком НАТО - говорил о Крыме и реформах
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы
Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей
Слава Каминская после концерта оказалась под капельницей

Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест

Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест
20:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:Сегодня состоялся суд над подозреваемой в похищении младенца на Киевщине.

Подозреваемой в похищении ребенка Ирпенским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Ирпенского районного суда.

"С учетом всех предоставленных материалов судом принято решение о применении в отношении подозреваемой гражданки Г. меры пресечения в виде домашнего ареста, который заключается в запрещении подозреваемой покидать жилье в определенное время суток с обязательством носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

Также подозреваемую обязали прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором она зарегистрирована, проживает либо находится без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора либо суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с потерпевшей и свидетелями.

Похищение младенца на Киевщине: полиция обнародовала информацию о злоумышленнице

Как сообщалось, 23 октября, в пгт Коцюбинское на Киевщине неизвестная женщина похитила мальчика у матери и увезла на автомобиле в неизвестном направлении. На Киевщине и в столице был введён план-перехват. Полиции удалось оперативно выйти на след похитительницы и задержать её.

Начальник полиции Ирпеня Олег Петренко сообщил, что похитительница была в АТО, где получила контузию. Собственных детей она не может иметь из-за неудачного прерывания беременности.

На Киевщине полиция ищет похитительницу младенца: введен план-перехват

Мать похищенного мальчика заявила, что похитительница втёрлась в доверие и уговорила оставить с ней ребенка в коляске, пока сама мать должна была сходить на почту.

Полицейские Киевщины 24 октября объявили о подозрении похитительнице малыша. 25 октября Ирпенский суд избрал ей меру пресечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Арест, Коцюбинское, Ирпень, Домашний арест, Похищение ребенка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дело не в слабой батарее: почему смартфон быстро теряет заряд
02 Дайджест главных новостей Украины и мира 24 октября
03 Таблица коэффициентов УЕФА после матчей украинских клубов в еврокубках
04 Динамо 1:1 Копенгаген: события матча (Видео)
05 "Мисс Украина Вселенная 2019": известно имя победительницы и яркие фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Укрсоцбанк&quot; лишился лицензии НБУ: причины
"Укрсоцбанк" лишился лицензии НБУ: причины
Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках
Зеленский решил сэкономить бюджет на чиновниках
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
В ЦИК ответили, возможны ли выборы на Донбассе
Звезду &quot;Гарри Поттера&quot; Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Звезду "Гарри Поттера" Эмму Уотсон подловили с ее новым возлюбленным (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь