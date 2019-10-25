Похитительница младенца вместо тюрьмы попала под домашний арест

Новости Украины:Сегодня состоялся суд над подозреваемой в похищении младенца на Киевщине.

Подозреваемой в похищении ребенка Ирпенским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Ирпенского районного суда.

"С учетом всех предоставленных материалов судом принято решение о применении в отношении подозреваемой гражданки Г. меры пресечения в виде домашнего ареста, который заключается в запрещении подозреваемой покидать жилье в определенное время суток с обязательством носить электронное средство контроля", - говорится в сообщении.

Также подозреваемую обязали прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором она зарегистрирована, проживает либо находится без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора либо суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с потерпевшей и свидетелями.

Как сообщалось, 23 октября, в пгт Коцюбинское на Киевщине неизвестная женщина похитила мальчика у матери и увезла на автомобиле в неизвестном направлении. На Киевщине и в столице был введён план-перехват. Полиции удалось оперативно выйти на след похитительницы и задержать её.

Начальник полиции Ирпеня Олег Петренко сообщил, что похитительница была в АТО, где получила контузию. Собственных детей она не может иметь из-за неудачного прерывания беременности.

Мать похищенного мальчика заявила, что похитительница втёрлась в доверие и уговорила оставить с ней ребенка в коляске, пока сама мать должна была сходить на почту.

Полицейские Киевщины 24 октября объявили о подозрении похитительнице малыша. 25 октября Ирпенский суд избрал ей меру пресечения.