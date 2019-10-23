На Киевщине полиция ищет похитительницу младенца: введен план-перехват

Новости Украины:В Киевской области полиция ввела план-перехват из-за похищения 3-месячного младенца.

В Киевской области полиция ввела план-перехват из-за похищения 3-месячного младенца в поселке Коцюбинское.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в социальной сети Facebook.

"Сегодня в пгт Коцюбинское, неизвестная женщина похитила мальчика у матери и увезла на авто в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что "одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи".

"Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и скрылась на легковой машине серебряного цвета", - утверждают в полиции.

Правоохранители заявляют, что у похитительницы черные волосы, она была в очках и одета в жилетку синего цвета и джинсы.

"Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват", - говорится в сообщении.

В полицию обратились к гражданам с просьбой, если кто-то имеет информацию о возможном местонахождении разыскиваемой, немедленно сообщать об этом по телефону "102".