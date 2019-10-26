Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков

Новости Украины:Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду в Украине, местами с густыми туманами.

В Украине на выходные сохранится теплая и сухая погода, ночью и в первой половине дня туманы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков. В большинстве областей ночью и в первой половине дня туманы. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, на Закарпатье 17-22°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек. В столице температура ночью 7-9°, днем 14-16°, по области ночью 4-9°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 26 октября

Прогноз погоды на 27 октября

Согласно прогнозу, 27-28 октября без осадков, лишь днем в понедельник в западных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/сек. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, 28 октября в западных и северных областях 10-15°.

На следующей неделе в Украине похолодает, возможны морозы и мокрый снег.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, 26-27 октября в Украине дождей не будет, ожидаются туманы, температура воздуха составит в течение дня +13...+18 градусов, на западе до +22 градусов.

"Эти выходные практически завершают продолжительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снежком", - пишет Диденко.

В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.