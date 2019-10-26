Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано

Новости Украины:В городах Украины не зафиксировано значительных превышений уровней концентрации вредных примесей.

В украинских городах не зафиксировано значительных превышений уровней концентрации вредных примесей.

Как информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям, концентраций оксида углерода, фенола, формальдегида, диоксида азота, диоксида серы, пыли, которые могли бы быть отнесены к высоким, сеть наблюдений гидрометеорологических организаций ГСЧС не обнаружила.

На территории Украины содержится антициклонный характер погоды, что приводит к отсутствию осадков, слабому ветру, повышению температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствию вертикального перемешивания воздуха, густым туманам. Эти факторы способствуют накоплению в приземном слое загрязняющих веществ, пояснили в ведомстве.

Вместе с тем значительного роста уровня загрязнения воздуха не наблюдается.

"Незначительные превышения предельно допустимых концентраций зафиксировано только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском", - добавили в ГСЧС.

Также напоминается, что с целью усиления мониторинга воздуха в Киеве сеть постов (16 постов) метеонаблюдений Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского переведена на усиленный режим работы.

"В целом синоптическая ситуация не отличается от аналогичных погодных условий в предыдущие годы, поэтому в Украине нет существенных оснований для беспокойства о состоянии воздуха", - отмечается в сообщении.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в период с 28 по 29 октября на территории страны ожидается улучшение синоптической ситуации.