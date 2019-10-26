Императорский пингвин подбодрил полярников на "Академик Вернадский" (Фото)

Новости Украины:К украинским полярникам пришел в гости пингвин, чем поднял им настроение.

Императорский пингвин пришел в гости на станцию "Академик Вернадский" к украинским полярникам.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Также впечатлениями от события поделилась исследовательница Оксана Савенко в Facebook, опубликовав фото птицы.

"Иногда бывает грустно, а за окном пасмурно и снова этот тревожный ветер и что-то мокрое и холодное сыплет с неба. И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня о котором стыдно и себе признаться. А здесь стоит он. Одинешенька. Антарктида умеет подбодрить своих исследователей. Сегодня впервые за зимовку к нам в гости пришел императорский пингвин", - написала она.

Как сообщалось, украинский ученый выиграла уникальный грант на изучение изменений климата благодаря исследованиям на станции "Академик Вернадский".